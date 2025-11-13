Выплата военным в сложных обстоятельствах — правила получения в 2025 году

Военнослужащий подписывает заявление. Фото: Вышгородский городской совет

В Украине военнослужащие могут рассчитывать на ежегодную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Речь идет о выплате средств для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

О размере этой выплаты и условиях ее предоставления сообщает АрмияInform.

Сколько платят военнослужащим, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах

Материальная помощь предоставляется в сумме одного месячного денежного обеспечения военнослужащего. В эту сумму входит должностной оклад, оплата по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды обеспечения. В то же время различные вознаграждения, в частности боевые, в расчет не включаются.

Кто имеет право на помощь в 2025 году

Получить материальную помощь могут:

военнослужащие, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, травмы или увечья, связанных с защитой Украины;

семьи военных, которые попали в плен, интернированы в нейтральные государства или считаются пропавшими без вести (за исключением случаев добровольной сдачи в плен);

в случаях, произошедших в 2025 году или в конце 2024-го, в частности:

смерть военнослужащего, его супругов, детей или родителей;

рождение или усыновление ребенка;

подтвержденное медицинскими документами ухудшение состояния здоровья военнослужащего или членов его семьи - при диагнозах туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатиты В или С;

длительное лечение или реабилитация более 30 дней, в частности после ранения или тяжелой операции, требующей многоэтапного вмешательства, протезирования, трансплантации или эндопротезирования;

лечение онкологического заболевания, требующего хирургического вмешательства, химио- или лучевой терапии - независимо от даты установления диагноза;

ранения, травмы или увечья, полученные при защите Украины или в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины, в частности если пострадали члены семьи военнослужащего.

Как оформить выплату

Чтобы получить материальную помощь, нужно написать рапорт на имя командира с объяснением причины обращения и приложить документы, подтверждающие право на выплату — медицинские справки, выписки из ВВК, свидетельства о рождении или смерти и тому подобное. После рассмотрения рапорта командование принимает решение о начислении средств.

