Главная Военная экономика Материальная помощь военным — сколько платят и как получить

Материальная помощь военным — сколько платят и как получить

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 06:10
обновлено: 12:53
Выплата военным в сложных обстоятельствах — правила получения в 2025 году
Военнослужащий подписывает заявление. Фото: Вышгородский городской совет

В Украине военнослужащие могут рассчитывать на ежегодную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Речь идет о выплате средств для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

О размере этой выплаты и условиях ее предоставления сообщает АрмияInform.

Читайте также:

Сколько платят военнослужащим, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах

Материальная помощь предоставляется в сумме одного месячного денежного обеспечения военнослужащего. В эту сумму входит должностной оклад, оплата по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды обеспечения. В то же время различные вознаграждения, в частности боевые, в расчет не включаются.

Кто имеет право на помощь в 2025 году

Получить материальную помощь могут:

  • военнослужащие, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, травмы или увечья, связанных с защитой Украины;
  • семьи военных, которые попали в плен, интернированы в нейтральные государства или считаются пропавшими без вести (за исключением случаев добровольной сдачи в плен);
  • в случаях, произошедших в 2025 году или в конце 2024-го, в частности:
  • смерть военнослужащего, его супругов, детей или родителей;
  • рождение или усыновление ребенка;
  • подтвержденное медицинскими документами ухудшение состояния здоровья военнослужащего или членов его семьи - при диагнозах туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатиты В или С;
  • длительное лечение или реабилитация более 30 дней, в частности после ранения или тяжелой операции, требующей многоэтапного вмешательства, протезирования, трансплантации или эндопротезирования;
  • лечение онкологического заболевания, требующего хирургического вмешательства, химио- или лучевой терапии - независимо от даты установления диагноза;
  • ранения, травмы или увечья, полученные при защите Украины или в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины, в частности если пострадали члены семьи военнослужащего.

Как оформить выплату

Чтобы получить материальную помощь, нужно написать рапорт на имя командира с объяснением причины обращения и приложить документы, подтверждающие право на выплату — медицинские справки, выписки из ВВК, свидетельства о рождении или смерти и тому подобное. После рассмотрения рапорта командование принимает решение о начислении средств.

Напомним, некоторые украинцы имеют право на получение выплаты суммой 4500 грн в 2025 году — читайте, кто может оформить.

Раненые военнослужащие имеют право на получение выплаты из-за ранения. Сколько платят в ноябре и какие условия должны быть соблюдены.

выплаты финансовая помощь деньги соцвыплаты военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
