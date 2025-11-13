Выплата военным в сложных обстоятельствах — правила получения в 2025 году

Материальная помощь военным — сколько платят и как получить
В Украине военнослужащие могут рассчитывать на ежегодную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Речь идет о выплате средств для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.
О размере этой выплаты и условиях ее предоставления сообщает АрмияInform.
Сколько платят военнослужащим, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах
Материальная помощь предоставляется в сумме одного месячного денежного обеспечения военнослужащего. В эту сумму входит должностной оклад, оплата по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды обеспечения. В то же время различные вознаграждения, в частности боевые, в расчет не включаются.
Кто имеет право на помощь в 2025 году
Получить материальную помощь могут:
- военнослужащие, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, травмы или увечья, связанных с защитой Украины;
- семьи военных, которые попали в плен, интернированы в нейтральные государства или считаются пропавшими без вести (за исключением случаев добровольной сдачи в плен);
- в случаях, произошедших в 2025 году или в конце 2024-го, в частности:
- смерть военнослужащего, его супругов, детей или родителей;
- рождение или усыновление ребенка;
- подтвержденное медицинскими документами ухудшение состояния здоровья военнослужащего или членов его семьи - при диагнозах туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатиты В или С;
- длительное лечение или реабилитация более 30 дней, в частности после ранения или тяжелой операции, требующей многоэтапного вмешательства, протезирования, трансплантации или эндопротезирования;
- лечение онкологического заболевания, требующего хирургического вмешательства, химио- или лучевой терапии - независимо от даты установления диагноза;
- ранения, травмы или увечья, полученные при защите Украины или в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины, в частности если пострадали члены семьи военнослужащего.
Как оформить выплату
Чтобы получить материальную помощь, нужно написать рапорт на имя командира с объяснением причины обращения и приложить документы, подтверждающие право на выплату — медицинские справки, выписки из ВВК, свидетельства о рождении или смерти и тому подобное. После рассмотрения рапорта командование принимает решение о начислении средств.
