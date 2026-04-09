Лізинг для підприємств ОПК: можна отримати обладнання і навіть транспорт

Український оборонно-промисловий комплекс, крім пільгових кредитів, отримає шанс взяти потрібні активи у лізинг. До програми включено широку номенклатуру, потрібну для виробництва озброєння та військової техніки. Це можуть бути виробничі платформи, засоби кіберзахисту і навіть залізничні вагони.

Фінансовий лізинг для підприємств ОПК

Під час війни ефективна робота підприємств оборонно-промислового комплексу в Україні стала одним із ключових елементів загального успіху. Для цього уряд започаткував кілька програм підтримки цієї галузі.

Так, в Україні уже запрацювала програма пільгових кредитів для підприємств ОПК. Крім неї, Кабмін готує ще і механізм пільгового фінансового лізингу.

Формально лізинг був впроваджений ще у грудні 2025 року. Але поки що відбувається процес відбору уповноважених лізингодавців.

Що нададуть підприємствам у лізинг

Міністерство оборони пояснило, чого можуть чекати від цієї програми українські підприємства. У поясненні МО йдеться: "За програмою можна отримати широкий перелік активів для виробництва".

Це, зокрема, обладнання та машини спеціального і загального призначення та мобільні виробничі платформи. Також у програму лізингу включили технологічне обладнання і засоби автоматизації.

Звісна річ, у лізинг, зважаючи на вимоги сучасного ринку, можна буде отримати засоби електронних комунікацій та засоби кіберзахисту. А також підприємства ОПК зможуть отримати у лізинг комерційний та виробничий транспорт, зокрема, залізничні вагони та автобуси.

Кредит на інвестиційні цілі видається на строк до п’яти років, максимальна сума такого кредиту становить до 500 мільйонів гривень. Кредит на поповнення оборотного капіталу поки що є дещо меншим: строк до трьох років, максимальна сума не може перевищити 100 мільйонів гривень.