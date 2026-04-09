Лизинг для предприятий ОПК: можно получить оборудование и даже транспорт

Украинское предприятие ОПК. Фото: УНІАН

Украинский оборонно-промышленный комплекс, кроме льготных кредитов, получит шанс взять нужные активы в лизинг. В программу включена широкая номенклатура, необходимая для производства вооружения и военной техники. Это могут быть производственные платформы, средства киберзащиты и даже железнодорожные вагоны.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

Финансовый лизинг для предприятий ОПК

Во время войны эффективная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса в Украине стала одним из ключевых элементов общего успеха. Для этого правительство начало несколько программ поддержки этой отрасли.

Так, в Украине уже заработала программа льготных кредитов для предприятий ОПК. Кроме нее, Кабмин готовит еще и механизм льготного финансового лизинга.

Формально лизинг был внедрен еще в декабре 2025 года. Но пока происходит процесс отбора уполномоченных лизингодателей.

Что предоставят предприятиям в лизинг

Министерство обороны объяснило, чего могут ждать от этой программы украинские предприятия. В объяснении МО говорится: "По программе можно получить широкий перечень активов для производства".

Это, в частности, оборудование и машины специального и общего назначения и мобильные производственные платформы. Также в программу лизинга включили технологическое оборудование и средства автоматизации.

Конечно, в лизинг, учитывая требования современного рынка, можно будет получить средства электронных коммуникаций и средства киберзащиты. А также предприятия ОПК смогут получить в лизинг коммерческий и производственный транспорт, в частности, железнодорожные вагоны и автобусы.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что предприятия ОПК могут получить в лизинг различных средств и материалов на сумму до полумиллиарда гривен.

В Украине с конца 2025 года заработала система финансового лизинга. Она касается предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что предприятия ОПК имеют право на льготный кредит.

Кредит на инвестиционные цели выдается на срок до пяти лет, максимальная сумма такого кредита составляет до 500 миллионов гривен. Кредит на пополнение оборотного капитала пока несколько меньше: срок до трех лет, максимальная сумма не может превысить 100 миллионов гривен.