Фінансовий лізинг для підприємств ОПК: можна отримати до пів мільярда

В Україні з кінця 2025 року запрацювала система фінансового лізингу. Вона стосується підприємств оборонно-промислового комплексу. У Міноборони розповіли деталі цієї програми, зокрема, суму і терміни.

Лізинг для підприємств ОПК

Під час повномасштабної війни в Україні були започатковані кілька програм на підтримку підприємств, які є частиною оборонно-промислового комплексу. Однією із програм є так званий фінансовий лізинг.

У Міністерстві оборони пояснили мету запуску цієї програми: "Механізм державної підтримки фінансового лізингу впроваджено у грудні 2025 року. Його метою є допомога підприємствам швидко оновлювати обладнання без значного одноразового навантаження на бюджет".

Зараз, підкреслили у військовому відомстві, механізм пільгового фінансового лізингу іще перебуває на етапі відбору уповноважених лізингодавців. У МО зазначили: "Виробники вже можуть готувати документи, щоб скористатися програмою після її запуску".

Терміни, суми і відсотки

У Міністерстві оборони розкрили основні деталі програми фінансового лізингу. Зокрема, обсяг та терміни.

Максимальне фінансування за програмою лізингу може становити до 500 мільйонів гривень. Договір дозволено заключати на строк до 5 років.

У військовому відомстві зазначили також: "Базова винагорода лізингодавця становить до 23% річних. Підприємство сплачуватиме 5% річних, решту компенсуватиме держава".

Кредит на інвестиційні цілі видається на строк до п’яти років, максимальна сума такого кредиту становить до 500 мільйонів гривень. Кредит на поповнення оборотного капіталу поки що є дещо меншим: строк до трьох років, максимальна сума не може перевищити 100 мільйонів гривень.

