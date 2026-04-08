Финансовый лизинг для предприятий ОПК: можно получить до полумиллиарда

Украинское предприятие оборонно-промышленного комплекса. Фото: Defender Media

В Украине с конца 2025 года заработала система финансового лизинга. Она касается предприятий оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны рассказали детали этой программы, в частности, сумму и сроки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

Лизинг для предприятий ОПК

Во время полномасштабной войны в Украине были начаты несколько программ в поддержку предприятий, которые являются частью оборонно-промышленного комплекса. Одной из программ является так называемый финансовый лизинг.

В Министерстве обороны объяснили цель запуска этой программы: "Механизм государственной поддержки финансового лизинга внедрен в декабре 2025 года. Его целью является помощь предприятиям быстро обновлять оборудование без значительной единовременной нагрузки на бюджет".

Сейчас, подчеркнули в военном ведомстве, механизм льготного финансового лизинга еще находится на этапе отбора уполномоченных лизингодателей. В МО отметили: "Производители уже могут готовить документы, чтобы воспользоваться программой после ее запуска".

Сроки, суммы и проценты

В Министерстве обороны раскрыли основные детали программы финансового лизинга. В частности, объем и сроки.

Максимальное финансирование по программе лизинга может составлять до 500 миллионов гривен. Договор разрешено заключать на срок до 5 лет.

В военном ведомстве отметили также: "Базовое вознаграждение лизингодателя составляет до 23% годовых. Предприятие будет платить 5% годовых, остальное будет компенсировать государство".

Кредит на инвестиционные цели выдается на срок до пяти лет, максимальная сумма такого кредита составляет до 500 миллионов гривен. Кредит на пополнение оборотного капитала пока несколько меньше: срок до трех лет, максимальная сумма не может превысить 100 миллионов гривен.

Несмотря на то, что общий процент по кредиту может достигать 23%, государство компенсирует участникам программы часть. Поэтому фактически предприятия будут выплачивать только 5% годовых.