Як отримати виплати пораненим бійцям, які лікуються за кордоном

Чоловік у лікарні. Фото ілюстративне: medicine.rayon.in.ua

Військовослужбовці, які після поранення лікуються за кордоном, можуть отримувати такі ж виплати, як і ті, хто проходить лікування в Україні. Щоправда, максимальний термін безперервного лікування зазвичай становить лише рік.

Про це йдеться в матеріалі АрміяInform.

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Виплати пораненим бійцям за кордоном

Бійці, які для вирішення проблем зі здоров'ям перебувають у лікувальних закладах або у відпустці, мають отримувати грошове забезпечення впродовж усього періоду лікування, але максимальна тривалість цього періоду — рік.

Після перших чотирьох місяців обов'язково потрібно пройти ВЛК: виплати в подальшому нараховуватимуть лише в разі висновку лікарів про потребу у тривалому лікуванні та наказу командира військової частини щодо дозволу бійцю продовжити перебування в лікарняних закладах.

Пройти ВЛК ті, хто перебуває за кордоном, можуть дистанційно: на підставі оригіналів медичних і військово-облікових документів або їх засвідчених копій.

Крім основних виплат, військовослужбовці, які зазнали поранень, захищаючи Батьківщини, мають право на так звані бойові виплати.

"Виплата здійснюється в розмірі ста тисяч гривень у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування на лікуванні", — зазначається в матеріалі.

Підставою для отримання додаткової виплати є довідка про обставини травми: форма 5. Військова частина має надати цей документ і зазначити в ньому, що поранення пов'язане із захистом Батьківщини. Якщо такого формувалювання в довідці не буде, гроші бійцю можуть не нарахувати. Також право на сто тисяч гривень додаткових виплат мають військові, які за медичними показниками отриманого раніше поранення проходять стаціонарне лікування повторно.

Нагадаємо, мобілізованим пенсіонерам продовжують виплачувати пенсії впродовж усього терміну служби. Зокрема йдеться про громадян, які отримували пенсії за вислугу років.

Також ми повідомляли, що поранені військовослужбовці мають право на отримання виплат. Зазвичай максимальний термін грошового забезпечення становить рік, але його можна й продовжити.