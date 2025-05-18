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Мобілізація пенсіонера — чи вплине призов на пенсійні виплати

18 травня 2025 06:47
Артем Кругленко - Редактор
Чи отримуватимуть пенсійні виплати мобілізовані пенсіонери
Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Артем Кругленко - Редактор

Мобілізованим пенсіонерам продовжують виплачувати пенсії впродовж усього терміну служби.  Зокрема йдеться про громадян, які отримували пенсії за вислугу років.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

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Згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб", пенсіонерам, яких призвали на військову службу під час мобілізації, щомісяця нараховуватимуть пенсійні виплати.

"Під час дії особливого період на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні може вдвічі зрости розмір мінімальної пенсії. У такому разі вона становитиме понад 4 700 гривень.

Також ми повідомляли, що деякі українці можуть піти на пенсію достроково. Щоправда, це можливо лише за певних умов.

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