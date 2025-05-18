Будут ли получать пенсионные выплаты мобилизованные пенсионеры

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Мобилизованным пенсионерам продолжают выплачивать пенсии в течение всего срока службы. В частности речь идет о гражданах, которые получали пенсии за выслугу лет.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Пенсии после мобилизации

Согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пенсионерам, которых призвали на военную службу по мобилизации, ежемесячно будут начислять пенсионные выплаты.

"Во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения выплата пенсий не прекращается", — говорится в сообщении.

Напомним, в 2026 году в Украине может вдвое вырасти размер минимальной пенсии. В таком случае она будет составлять более 4 700 гривен.

Также мы сообщали, что некоторые украинцы могут уйти на пенсию досрочно. Правда, это возможно только при определенных условиях.