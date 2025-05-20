Как получить выплаты раненым бойцам, которые лечатся за границей

Мужчина в больнице. Фото иллюстративное: medicine.rayon.in.ua

Военнослужащие, которые после ранения лечатся за рубежом, могут получать такие же выплаты, как и те, кто проходит лечение в Украине. Правда, максимальный срок непрерывного лечения обычно составляет только год.

Об этом говорится в материале АрмияInform.

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Выплаты раненым бойцам за рубежом

Бойцы, которые для решения проблем со здоровьем находятся в лечебных учреждениях или в отпуске, должны получать денежное обеспечение в течение всего периода лечения, но максимальная продолжительность этого периода — год.

После первых четырех месяцев обязательно нужно пройти ВВК: выплаты в дальнейшем будут начислять только в случае заключения врачей о необходимости в длительном лечении и приказа командира воинской части о разрешении бойцу продолжить пребывание в больничных учреждениях.

Пройти ВВК те, кто находится за границей, могут дистанционно: на основании оригиналов медицинских и военно-учетных документов или их заверенных копий.

Кроме основных выплат, военнослужащие, которые получили ранения, защищая Родину, имеют право на так называемые боевые выплаты.

"Выплата осуществляется в размере ста тысяч гривен в расчете на месяц пропорционально времени пребывания на лечении", — отмечается в материале.

Основанием для получения дополнительной выплаты является справка об обстоятельствах травмы: форма 5. Воинская часть должна предоставить этот документ и отметить в нем, что ранение связано с защитой Родины. Если такой формулировки в справке не будет, деньги бойцу могут не начислить. Также право на сто тысяч гривен дополнительных выплат имеют военные, которые по медицинским показаниям полученного ранее ранения проходят стационарное лечение повторно.

Напомним, мобилизованным пенсионерам продолжают выплачивать пенсии в течение всего срока службы. В частности речь идет о гражданах, которые получали пенсии за выслугу лет.

Также мы сообщали, что раненые военнослужащие имеют право на получение выплат. Обычно максимальный срок денежного обеспечения составляет год, но его можно и продлить.