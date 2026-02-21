Пільги для військових - кредитні канікули, коли вони не діють

Військовослужбовці і кредитні канікули. Фото: minfin.com.ua, 157 ОМБр. Колаж: Новини.LIVE

Під час військової служби у Збройних силах України громадяни мають право на кредитні канікули. Але на частину кредитів ця пільга на розповсюджується.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформувало Міністерство оборони України.

Кредитні канікули військовим

Військовослужбовці Збройних сил України під час повномасштабної війни (поки діє правовий режим воєнного стану) мають право на низку фінансових пільг.

Це, зокрема, так звані кредитні канікули для тих, хто має кредити у вітчизняних банках.

Право на ці пільги мають усі категорії військовослужбовців — мобілізовані, контрактники, резервісти та інші.

Втім, підкреслили у Міністерстві оборони, частина кредитів не підпадають під пільгу у вигляді кредитних канікул.

Які кредити не підпадають під пільги

У військовому відомстві зазначили, що це правило не поширюється на деякі кредити, взяті для купівлі житла, автомобілів або певного енергетичного обладнання.

Якщо говорити детальніше, то кредитні канікули не поширюються на купівлю недобудов чи таке енергетичне обладнання, як фотоелектричні модулі, вітрові електроустановки з гібридними інверторами.

Правило про кредитні канікули не працює, якщо відсотки за цим кредитом уже компенсуються державою чи третіми особами.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як взагалі працюватиме програма кредитних канікул для військовослужбовців ЗСУ.

У такій ситуації банки, фінансові установи не мають права нараховувати військовим пеню, штрафні санкції чи проценти за користування позикою.

Додамо, ми повідомляли про те, як здійснюється виплата одного мільйона гривень за програмою "Контракт 18-24" для молодих військовослужбовців.

Ця сума нараховується військовослужбовцю нерівномірними частинами, перша з яких становить 200 тисяч гривень і зараховується на банківський рахунок після підписання контракту.