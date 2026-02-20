Відео
Кредитні канікули для військових — що обіцяє Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 03:56
Кредити для військових - кредитні канікули під час служби в ЗСУ
Фінансові пільги для військовослужбовців ЗСУ. Фото: Міноборони. Колаж: Новини.LIVE

Українські громадяни, які проходять військову службу у ЗСУ, мають право на кредитні канікули. У Міністерстві оборони пояснили, чим відрізняються кредитні канікули для мобілізованих громадян і тих, хто підписав контракт на військову службу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформував офіційний сайт Міністерства оборони України.

Читайте також:

Пільги для військових

Військовослужбовці Збройних сил України під час служби в армії мають право на цілу низку різноманітних пільг.

До списку пільг входить, зокрема, і іпотечне кредитування на пільгових умовах за програмою "єОселя".

Крім того, військові мають право на інші пільги. Однією із таких є так звані кредитні канікули.

"На час проходження служби для багатьох захисників, а також їхніх дружин чи чоловіків діє звільнення від сплати відсотків та штрафів за кредитами", — йдеться у поясненні Міністерства оборони.

Кредитні канікули для військових означають, що банки, фінансові установи не мають права нараховувати їм пеню, штрафні санкції чи проценти за користування позикою.

Різниця у кредитних канікулах мобілізованих та контрактників

У військовому відомстві наголосили, що право на кредитні канікули та їхні умови залежать від того, у якому форматі громадянина проходить військову службу.

"Якщо вас призвали під час мобілізації або як резервіста, кредитні канікули починають діяти з першого дня призову і тривають аж до моменту звільнення. При цьому, для закону абсолютно не має значення, де саме ви несете службу — на лінії фронту чи в тиловій частині", — наголосили у Міноборони.

А от для військовослужбовців-контрактників норма про кредитні канікули діє трохи інакше.

"Якщо ви брали участь у бойових діях або заходах з оборони хоча б один день, то отримуєте право на списання відсотків і штрафів. Це право активується з першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби під час дії особливого періоду", — пояснили у військовому відомстві.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як військовослужбовці ЗСУ можуть оформити пільги на сплату комунальних послуг.

Юристи пояснили, хто саме з військових може розраховувати на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, куди та які документи подавати і як відбувається нарахування.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги надаються військовослужбовцю, який має статус "батько-одинак".

За інформацією фахівців, така категорія чоловіків-військових має такі ж права, як і жінки, які проходять службу у Збройних силах України.

ЗСУ кредити пільги військовослужбовці військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
