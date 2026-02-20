Кредитные каникулы для военных - государственные льготы во время службы

Финансовые льготы для военнослужащих ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

На период, пока гражданина проходит военную службу в Вооруженных силах Украины, для него должны действовать кредитные каникулы. Военное ведомство объяснило, как отличаются кредитные каникулы для мобилизированных и контрактников.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировал официальный сайт Министерства обороны Украины.

Военнослужащие и льготы в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины во время службы в армии имеют право на целый ряд разнообразных льгот.

В список льгот входит, в частности, и ипотечное кредитование на льготных условиях по программе "еОселя".

Кроме того, военные имеют право на другие льготы. Одной из таких является так называемые кредитные каникулы.

"На время прохождения службы для многих защитников, а также их жен или мужей действует освобождение от уплаты процентов и штрафов по кредитам", — говорится в объяснении Министерства обороны.

Кредитные каникулы для военных означают, что банки, финансовые учреждения не имеют права начислять им пеню, штрафные санкции или проценты за пользование займом.

Кредитные каникулы контрактников и мобилизованных — чем отличаются

В военном ведомстве отметили, что право на кредитные каникулы и их условия зависят от того, в каком формате гражданин проходит военную службу.

"Если вас призвали во время мобилизации или как резервиста, кредитные каникулы начинают действовать с первого дня призыва и продолжаются вплоть до момента увольнения. При этом, для закона абсолютно не имеет значения, где именно вы несете службу - на линии фронта или в тыловой части", — отметили в Минобороны.

А вот для военнослужащих-контрактников норма о кредитных каникулах действует несколько иначе.

"Если вы участвовали в боевых действиях или мероприятиях по обороне хотя бы один день, то получаете право на списание процентов и штрафов. Это право активируется с первого дня такого участия и сохраняется на все дальнейшее время службы во время действия особого периода", — пояснили в военном ведомстве.

