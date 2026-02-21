Кредитные каникулы для военных - когда они не работают

Военнослужащие и кредитные каникулы. Фото: minfin.com.ua, 157 ОМБр. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие ВСУ на весь период военной службы могут рассчитывать на кредитные каникулы. В Минобороны объяснили, когда льгота в виде кредитных каникул не работает.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировало Министерство обороны Украины.

Кредитные каникулы в ЗСУ — кто имеет право

Военнослужащие Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны (пока действует правовой режим военного положения) имеют право на ряд финансовых льгот.

Это, в частности, так называемые кредитные каникулы для тех, кто имеет кредиты в отечественных банках.

Право на эти льготы имеют все категории военнослужащих — мобилизованные, контрактники, резервисты и другие.

Впрочем, подчеркнули в Министерстве обороны, часть кредитов не подпадают под льготу в виде кредитных каникул.

Когда кредитные каникулы не работают

В военном ведомстве отметили, что это правило не распространяется на некоторые кредиты, взятые для покупки жилья, автомобилей или определенного энергетического оборудования.

Если говорить подробнее, то кредитные каникулы не распространяются на покупку недостроев или такое энергетическое оборудование, как фотоэлектрические модули, ветровые электроустановки с гибридными инверторами.

Правило о кредитных каникулах не работает, если проценты по этому кредиту уже компенсируются государством или третьими лицами.

Напомним, мы ранее писали о том, какие особенности кредитных каникул именно для военнослужащих ВСУ.

Эта льгота, в частности, действует бессрочно, пока кредитор продолжает свою службу в Вооруженных силах Украины.

Добавим, мы сообщали о том, в каком формате выплачивают молодым военнослужащим миллион гривен по программе "Контракт 18-24", действующей в ВСУ.

Всю сумму делят на три части, две из которых выплачивают во время службы гражданина, з некоторой периодичностью.