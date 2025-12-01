Відео
Головна Військова економіка Конфіскація майна за неявку до ТЦК — адвокат про реальні ризики

Конфіскація майна за неявку до ТЦК — адвокат про реальні ризики

Дата публікації: 1 грудня 2025 07:30
Адвокат пояснив, чи можуть вилучити майно за неявку до ТЦК — які мають бути умови
Громадянин у ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК.

Неявка до ТЦК може мати як адміністративні, так і кримінальні наслідки, проте безпосередня конфіскація житла чи автомобіля за пропуск повістки законом не передбачена. До майнових наслідків може призвести лише механізм примусового виконання несплачених штрафів.

Про ці ризики у Facebook розповів адвокат Ігор Тарасенко.

Штрафи та виконавча служба: коли арештовують майно

Адвокат наголосив, що ризик втрати майна виникає не через сам факт порушення мобілізаційних правил, а через невиконання вже накладених фінансових зобов'язань:

  • якщо накладені штрафи не сплачуються, рішення про стягнення передається до Державної виконавчої служби (ДВС);
  • під час виконавчого провадження ДВС може арештовувати рахунки, заробітну плату, а за певних умов — інше майно боржника.

"Держава не вилучає майно лише через факт неявки до ТЦК. Ключовим фактором стає ігнорування вже призначених адміністративних стягнень або інших фінансових рішень", — пояснив Тарасенко.

Адвокат підсумував, що ці механізми є загальною нормою виконання судових рішень і застосовуються у будь-яких справах щодо несплачених фінансових зобов’язань, незалежно від того, до якої сфери належить правопорушення.

Нагадаємо, юристи пояснили, як ТЦК може штрафувати чоловіків за кордоном за порушення військового обліку. 

Також речник ТЦК пояснив, чи знімають людину з розшуку, коли вона сплатила штраф за порушення обліку. 

