Адвокат объяснил, могут ли изъять имущество за неявку в ТЦК — какие должны быть условия

Гражданин в ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК.

Неявка в ТЦК может иметь как административные, так и уголовные последствия, однако непосредственная конфискация жилья или автомобиля за пропуск повестки законом не предусмотрена. К имущественным последствиям может привести только механизм принудительного исполнения неуплаченных штрафов.

Об этих рисках в Facebook рассказал адвокат Игорь Тарасенко.

Штрафы и исполнительная служба: когда арестовывают имущество

Адвокат отметил, что риск потери имущества возникает не из-за самого факта нарушения мобилизационных правил, а из-за невыполнения уже наложенных финансовых обязательств:

если наложенные штрафы не уплачиваются, решение о взыскании передается в Государственную исполнительную службу (ГИС);

во время исполнительного производства ГИС может арестовывать счета, заработную плату, а при определенных условиях - другое имущество должника.

"Государство не изымает имущество только из-за факта неявки в ТЦК. Ключевым фактором становится игнорирование уже назначенных административных взысканий или других финансовых решений", — пояснил Тарасенко.

Адвокат подытожил, что эти механизмы являются общей нормой исполнения судебных решений и применяются в любых делах по неуплаченным финансовым обязательствам, независимо от того, к какой сфере относится правонарушение.

