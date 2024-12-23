Військовим курсантам в Україні піднімуть виплати з 2025 року

Коли зростуть виплати курсантам військових вишів
Вже з наступного року грошове забезпечення курсантів військових вишів зросте. Виплати сягатимуть понад 20 тисяч гривень на місяць, однак не для всіх.
Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Мельник, повідомляє у Telegram Міноборони нашої країни.
Коли та наскільки зміниться грошове забезпечення
У Міністерстві розповіли, що Мельник був із робочим візитом у Львові, де зустрівся з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
За словами заступника міністра, покращення умов відбудеться вже у 2025 році.
"Вже з березня 2025 року курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, це 8 тисяч гривень, і ці виплати будуть підвищуватись у відповідному коефіцієнті. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень", — заявив Мельник.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що військовослужбовці мають право на отримання додаткової грошової допомоги у разі лікування серйозних хвороб. До переліку входять онкологічні захворювання, туберкульоз, вірусний гепатит та ВІЛ/СНІД.
Також ми писали, що виплати за військовослужбовця, який опинився у полоні не припиняються. Ба більше, родина полоненого бійця отримує одноразову виплату в розмірі 100 тисяч гривень.
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