Военным курсантам в Украине поднимут выплаты с 2025 года

Курсанты на встрече с заместителем министра обороны. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Уже со следующего года денежное довольствие курсантов военных вузов вырастет. Выплаты будут достигать более 20 тысяч гривен в месяц, однако не для всех.

Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины Сергей Мельник, сообщает в Telegram Минобороны нашей страны.

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В Министерстве рассказали, что Мельник был с рабочим визитом во Львове, где встретился с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

По словам замминистра, улучшение условий произойдет уже в 2025 году.

"Уже с марта 2025 года курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине, это 8 тысяч гривен, и эти выплаты будут повышаться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать больше 20 тысяч гривен", — заявил Мельник.

Напомним, что недавно мы сообщали, что военнослужащие имеют право на получение дополнительной денежной помощи в случае лечения серьезных болезней. В список входят онкологические заболевания, туберкулез, вирусный гепатит и ВИЧ/СПИД.

Также мы писали, что выплаты за оказавшегося в плену военнослужащего не прекращаются. Более того, семья пленного бойца получает одноразовую выплату в размере 100 тысяч гривен.