Штрафи від ТЦК — у кого з ухилянтів можуть вилучити авто

Затори на дорозі. Фото: Новини.LIVE

В Україні ухилянти від мобілізації можуть отримати штрафи до 25 тисяч гривень. Водночас до них можуть застосувати також додаткові санкції, якщо термін сплати протерміновано.

Про це повідомила адвокат, керуючий партнер адвокатського обʼєднання "Актум" Олена Хоменко у коментарі "РБК-Україна".

Реклама

Читайте також:

Вилучення авто через штрафи ТЦК

Хоменко розповіла, що додаткові санкції можуть накласти, якщо штрафи за ухилення не сплачені та протерміновані. За її словами, може бути ухвалене рішення про:

арешт рахунків;

арешт майна;

позбавлення порушника водійських прав.

Втім, остаточне рішення про арешт рахунків може ухвалити лише суд.

За словами адвокатки, якщо протягом 15 днів не сплатити штраф, то сума подвоюється.

"В рамках виконавчого провадження, якщо сума боргу сягає більше 165 000 гривень (мають місце декілька штрафів), то в такому випадку у 2025 році державний виконавець має право арештовувати та виставляти майно на продаж: на офіційні майданчики СЕТАМ щодо продажу рухомого та нерухомого майна, тобто авто може бути проданим", — розповіла Хоменко.

Вилучення майна рідкість в Україні

Адвокатка перевірила актуальну кількість судових справ стосовно позбавлення водійських прав через ухилення від мобілізації та їх виявилося небагато.

"З початку 2025 року у судах розглядалось ще таких 59 справ, які стосуються позбавлення водійських прав через порушення військового обліку. По девʼяти справах вже є рішення суду. 50 справ ще перебувають на розгляді. Зараз основний масив справ складають оскарження штрафів, також відкриті виконавчі провадження саме за неоновлення даних та за повістки", — зазначила вона.

Хоменко наголосила, що на процес притягнення до відповідальності впливає тривалість самої судової процедури. До того ж суди працюють із надмірним навантаженням через війну, а перебіг засідань часто ускладнюється повітряними тривогами та іншими обставинами.

"Ще один фактор, який може обмежувати процес — необхідність сплати судового збору за подачу позову до суду. В державному бюджеті такі витрати ТЦК та СП не передбачені. Тому цю можливість не використовують масово", — додала адвокатка.

Нагадаємо, юристи повідомили, що виконавча служба не має права скасувати штраф від ТЦК.

Водночас штрафи можна оскаржити в суді. Адвокат Марія Ганіна назвала умови.