Штрафы от ТЦК — у кого из уклонистов могут изъять авто

Пробки на дороге. Фото: Новини.LIVE

В Украине уклонисты от мобилизации могут получить штрафы до 25 тысяч гривен. При этом к ним могут применить также дополнительные санкции, если срок уплаты просрочен.

Об этом сообщила адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Актум" Елена Хоменко в комментарии "РБК-Украина".

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Хоменко рассказала, что дополнительные санкции могут наложить, если штрафы за уклонение не уплачены и просрочены. По ее словам, может быть принято решение о:

аресте счетов;

аресте имущества;

лишение нарушителя водительских прав.

Впрочем, окончательное решение об аресте счетов может принять только суд.

По словам адвоката, если в течение 15 дней не оплатить штраф, то сумма удваивается.

"В рамках исполнительного производства, если сумма долга достигает более 165 000 гривен (имеют место несколько штрафов), то в таком случае в 2025 году государственный исполнитель имеет право арестовывать и выставлять имущество на продажу: на официальные площадки СЕТАМ по продаже движимого и недвижимого имущества, то есть авто может быть продано", — рассказала Хоменко.

Изъятие имущества редкость в Украине

Адвокат проверила актуальное количество судебных дел о лишении водительских прав из-за уклонения от мобилизации и их оказалось немного.

"С начала 2025 года в судах рассматривалось еще таких 59 дел, касающихся лишения водительских прав за нарушение воинского учета. По девяти делам уже есть решение суда. 50 дел еще находятся на рассмотрении. Сейчас основной массив дел составляют обжалования штрафов, также открыты исполнительные производства именно за необновление данных и за повестки", — отметила она.

Хоменко отметила, что на процесс привлечения к ответственности влияет продолжительность самой судебной процедуры. К тому же суды работают с чрезмерной нагрузкой из-за войны, а ход заседаний часто осложняется воздушными тревогами и другими обстоятельствами.

"Еще один фактор, который может ограничивать процесс — необходимость уплаты судебного сбора за подачу иска в суд. В государственном бюджете такие расходы ТЦК и СП не предусмотрены. Поэтому эту возможность не используют массово", — добавила адвокат.

Напомним, юристы сообщили, что исполнительная служба не имеет права отменить штраф от ТЦК.

В то же время штрафы можно обжаловать в суде. Адвокат Мария Ганина назвала условия.