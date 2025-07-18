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Головна Військова економіка Штрафи від ТЦК — за яких умов їх можна оскаржити в суді

Штрафи від ТЦК — за яких умов їх можна оскаржити в суді

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 06:27
За деяких умов штраф від ТЦК можна оскаржити в суді, зазначає юрист
Військовозобов'язаний в ТЦК. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У разі неявки військовозобов'язаного за повісткою, його можуть оголосити в розшук і зобов'язати сплатити штраф. Проте, якщо під час винесення постанови були порушення, штраф можна оскаржити.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила адвокат Марія Ганіна.

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Коли штраф можна оскаржити

За словами Ганіної, однією з причин оскарження в суді є порушення процедури: якщо повістка прийшла на відділення пошти після зазначеної в ній дати явки, або були порушені інші процедурні моменти. 

Також причиною може служити відсутність належного повідомлення: якщо особу не викликали на засідання з приводу постанови про штраф чи не повідомили належним чином про розгляд справи.

Як оскаржити штраф від ТЦК

Адвокат зазначає, що можна подати позов до суду протягом 10 днів з моменту отримання постанови. Також можна звернутися до ТЦК, який знаходиться на рівні вище за той, де особа перебуває на обліку (наприклад, київський міський ТЦК для тих, хто перебуває на обліку в районному ТЦК Києва).

Адвокат радить подавати позов до суду, оскільки терміни оскарження у вищому органі невідомі й можуть бути значно довші. Судове оскарження може тривати 4-6 місяців.

Як відтягнути сплату штрафу

Разом з позовом про скасування штрафу, до суду можна подати прохання про зупинку стягнення коштів з рахунків особи до завершення розгляду справи.

Юрист акцентує, що військовозобов'язані з бронюванням або відстрочкою зазвичай не отримують повістки. Проте, іноді такі повістки можуть надходити, якщо, наприклад, особа подала заяву про відстрочку, але вона ще не розглянута.

Нагадаємо, ми писали, за які порушення ТЦК може подати у розшук військовозобов'язаного. 

Також ми інформували, хто саме може перевіряти військово-облікові документи у чоловіків.

суд ЗСУ штраф військовий облік повістки ТЦК та СП
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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