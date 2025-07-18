При некоторых условиях штраф от ТЦК можно обжаловать в суде, отмечает юрист

Военнообязанный в ТЦК. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В случае неявки военнообязанного по повестке, его могут объявить в розыск и обязать уплатить штраф. Однако, если во время вынесения постановления были нарушения, штраф можно обжаловать.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила адвокат Мария Ганина.

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Когда штраф можно обжаловать

По словам Ганиной, одной из причин обжалования в суде является нарушение процедуры: если повестка пришла на отделение почты после указанной в ней даты явки, или были нарушены другие процедурные моменты.

Также причиной может служить отсутствие надлежащего уведомления: если лицо не вызвали на заседание по поводу постановления о штрафе или не уведомили должным образом о рассмотрении дела.

Как обжаловать штраф от ТЦК

Адвокат отмечает, что можно подать иск в суд в течение 10 дней с момента получения постановления. Также можно обратиться в ТЦК, который находится на уровне выше того, где лицо состоит на учете (например, киевский городской ТЦК для тех, кто состоит на учете в районном ТЦК Киева).

Адвокат советует подавать иск в суд, поскольку сроки обжалования в вышестоящем органе неизвестны и могут быть значительно дольше. Судебное обжалование может длиться 4-6 месяцев.

Как оттянуть уплату штрафа

Вместе с иском об отмене штрафа, в суд можно подать прошение об остановке взыскания средств со счетов лица до завершения рассмотрения дела.

Юрист акцентирует, что военнообязанные с бронированием или отсрочкой обычно не получают повестки. Однако, иногда такие повестки могут поступать, если, например, лицо подало заявление об отсрочке, но оно еще не рассмотрено.

Напомним, мы писали, за какие нарушения ТЦК может подать в розыск военнообязанного.

Также мы информировали, кто именно может проверять военно-учетные документы у мужчин.