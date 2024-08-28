Затримка виплат військовослужбовцям — чому так буває і коли має приходити зарплата

Коли військовим приходить зарплата та чому її можуть затримати — деталі
Українські військовослужбовці отримують не заробітну плату, а грошове забезпечення, яке складається з основних та додаткових виплат. Є встановлені періоди, коли кошти переказують на банківський рахунок військових. Однак, за певних обставин, виплати можуть затримуватися.
Про те, як нараховується зарплатня військовим у 2024 році, в яких числах приходять гроші та чому затримують виплати українським бійцям, розповіли Факти ICTV.
Скільки платять військовим
Види та розміри виплат для військовослужбовців регулюються законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Відповідно до цього закону, грошове забезпечення військових може становити від 6 до 30 тисяч гривень.
Мінімальні щомісячні виплати грошового забезпечення у 2024 році для військових становлять:
- солдати — 20 100 гривень;
- строковики — 6000 гривень;
- курсанти військових вишів — 2350 гривень;
- інструктори — від 15 000 до 30 000 гривень.
Грошове забезпечення військовослужбовця залежить не лише від його категорії, але й від посади, військового звання, рівня кваліфікації, тривалості та інтенсивності служби, а також умов її виконання. Додаткові виплати можуть нараховуватися за особливі умови служби, доступ до секретної інформації, науковий або вчений ступінь, а також за почесні чи спортивні звання.
Згідно з постановою Кабінету міністрів № 168, передбачено додаткові винагороди за виконання службових обов’язків у таких розмірах і за такими умовами:
- 100 тисяч гривень — військовослужбовцям ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які завдають ударів по противнику, навіть без перебування в зоні бойових дій (раніше ця сума становила 30 тисяч гривень), а також військовим, які здійснюють розмінування в районах ведення бойових дій;
- 50 тисяч гривень — для командування та штабів, зокрема за межами зон бойових дій, які керують частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше ця виплата складала 30 тисяч гривень). Ця виплата нараховується з 29 вересня;
- 30 тисяч гривень — військовослужбовцям, які виконують завдання з розмінування поза районами бойових дій;
- 70 тисяч гривень — додаткова доплата за місяць служби на передовій.
Коли військовим надходять виплати
Нарахування грошового забезпечення українським військовослужбовцям здійснюється у два етапи:
- Аванс — з 5 по 15 число поточного місяця;
- Основна сума — з 25 числа до початку наступного місяця.
Все залежить від військових частин та роду військ.
Чому можуть затримати виплати
Затримка виплат військовослужбовцям може виникати з кількох причин, серед яких:
- нестача коштів у бюджеті;
- неправильно оформлені запити на виплати з боку військових частин.
Затримки також можуть виникати через те, що до зарплати одразу додаються додаткові виплати за участь у бойових діях або перебування в зоні бойових дій. Це вимагає часу на відповідні узгодження та оформлення документів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні військові продовжуватимуть отримувати щомісячні виплати за службу з 1 вересня. Зміни не торкнуться основних виплат, а стосуватимуться лише додаткових доплат.
Ми також писали, що українські військовослужбовці у разі звільнення зі служби матимуть право на виплати та компенсації. Юристи розповіли, які саме види виплат передбачені бійцям.
Читайте Новини.LIVE!