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Коли військовим приходить зарплата та чому її можуть затримати — деталі

28 серпня 2024 16:55
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Затримка виплат військовослужбовцям — чому так буває і коли має приходити зарплата
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українські військовослужбовці отримують не заробітну плату, а грошове забезпечення, яке складається з основних та додаткових виплат. Є встановлені періоди, коли кошти переказують на банківський рахунок військових. Однак, за певних обставин, виплати можуть затримуватися.

Про те, як нараховується зарплатня військовим у 2024 році, в яких числах приходять гроші та чому затримують виплати українським бійцям, розповіли Факти ICTV

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Скільки платять військовим

Види та розміри виплат для військовослужбовців регулюються законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Відповідно до цього закону, грошове забезпечення військових може становити від 6 до 30 тисяч гривень.

Мінімальні щомісячні виплати грошового забезпечення у 2024 році для військових становлять:

  • солдати — 20 100 гривень;
  • строковики — 6000 гривень;
  • курсанти військових вишів — 2350 гривень;
  • інструктори — від 15 000 до 30 000 гривень.

Грошове забезпечення військовослужбовця залежить не лише від його категорії, але й від посади, військового звання, рівня кваліфікації, тривалості та інтенсивності служби, а також умов її виконання. Додаткові виплати можуть нараховуватися за особливі умови служби, доступ до секретної інформації, науковий або вчений ступінь, а також за почесні чи спортивні звання.

Згідно з постановою Кабінету міністрів № 168, передбачено додаткові винагороди за виконання службових обов’язків у таких розмірах і за такими умовами:

  • 100 тисяч гривень — військовослужбовцям ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які завдають ударів по противнику, навіть без перебування в зоні бойових дій (раніше ця сума становила 30 тисяч гривень), а також військовим, які здійснюють розмінування в районах ведення бойових дій;
  • 50 тисяч гривень — для командування та штабів, зокрема за межами зон бойових дій, які керують частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше ця виплата складала 30 тисяч гривень). Ця виплата нараховується з 29 вересня;
  • 30 тисяч гривень — військовослужбовцям, які виконують завдання з розмінування поза районами бойових дій;
  • 70 тисяч гривень — додаткова доплата за місяць служби на передовій.

Коли військовим надходять виплати

Нарахування грошового забезпечення українським військовослужбовцям здійснюється у два етапи:

  • Аванс — з 5 по 15 число поточного місяця;
  • Основна сума — з 25 числа до початку наступного місяця.

Все залежить від військових частин та роду військ. 

Чому можуть затримати виплати

Затримка виплат військовослужбовцям може виникати з кількох причин, серед яких:

  • нестача коштів у бюджеті;
  • неправильно оформлені запити на виплати з боку військових частин.

Затримки також можуть виникати через те, що до зарплати одразу додаються додаткові виплати за участь у бойових діях або перебування в зоні бойових дій. Це вимагає часу на відповідні узгодження та оформлення документів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні військові продовжуватимуть отримувати щомісячні виплати за службу з 1 вересня. Зміни не торкнуться основних виплат, а стосуватимуться лише додаткових доплат.

Ми також писали, що українські військовослужбовці у разі звільнення зі служби матимуть право на виплати та компенсації. Юристи розповіли, які саме види виплат передбачені бійцям.

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