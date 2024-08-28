Задержка выплат военнослужащим — почему так бывает и когда должна приходить зарплата

Когда военным приходит зарплата и почему ее могут задержать — детали
Украинские военнослужащие получают не заработную плату, а денежное довольствие, состоящее из основных и дополнительных выплат. Есть установленные периоды, когда денежные средства переводят на банковский счет военных. Однако при определенных обстоятельствах выплаты могут задерживаться.
О том, как начисляется зарплата военным в 2024 году, в каких числах приходят деньги и почему задерживают выплаты украинским бойцам, рассказали Факты ICTV.
Сколько платят военным
Виды и размеры выплат для военнослужащих регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Согласно этому закону, денежное довольствие военных может составлять от 6 до 30 тысяч гривен.
Минимальные ежемесячные выплаты денежного довольствия в 2024 году для военных составляют:
- солдаты — 20 100 гривен;
- срочники — 6000 гривен;
- курсанты военных вузов — 2350 гривен;
- инструкторы — от 15 000 до 30 000 гривен.
Денежное довольствие военнослужащего зависит не только от его категории, но и от должности, воинского звания, уровня квалификации, продолжительности и интенсивности службы, а также условий ее выполнения. Дополнительные выплаты могут начисляться за особые условия службы, доступ к секретной информации, научную или ученую степень, а также за почетные или спортивные звания.
Согласно постановлению Кабинета министров № 168, предусмотрены дополнительные вознаграждения за выполнение служебных обязанностей в таких размерах и по следующим условиям:
- 100 тысяч гривен — военнослужащим ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые наносят удары по противнику, даже без пребывания в зоне боевых действий (ранее эта сумма составляла 30 тысяч гривен), а также военным, осуществляющим разминирование в районах ведения боевых действий;
- 50 тысяч гривен — для командования и штабов, в том числе за пределами зон боевых действий, управляющих частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее эта выплата составляла 30 тысяч гривен). Эта выплата начисляется с 29 сентября;
- 30 тысяч гривен — военнослужащим, выполняющим задания по разминированию вне районов боевых действий;
- 70 тысяч гривен — дополнительная доплата за месяц службы на передовой.
Когда военным поступают выплаты
Начисление денежного довольствия украинским военнослужащим осуществляется в два этапа:
- Аванс — с 5 по 15 число текущего месяца;
- Основная сумма — с 25 числа до начала следующего месяца.
Все зависит от воинских частей и рода войск.
Почему могут задержать выплаты
Задержка выплат военнослужащим может возникать по нескольким причинам, среди которых:
- нехватка средств в бюджете;
- неправильно оформленные запросы на выплаты со стороны воинских частей.
Задержки также могут возникнуть из-за того, что к зарплате сразу же добавляются дополнительные выплаты за участие в боевых действиях или пребывание в зоне боевых действий. Это требует времени на соответствующее согласование и оформление документов.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине военные будут продолжать получать ежемесячные выплаты за службу с 1 сентября. Изменения не коснутся основных выплат, а будут касаться только дополнительных доплат.
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