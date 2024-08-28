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Когда военным приходит зарплата и почему ее могут задержать — детали

28 августа 2024 16:55
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Задержка выплат военнослужащим — почему так бывает и когда должна приходить зарплата
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украинские военнослужащие получают не заработную плату, а денежное довольствие, состоящее из основных и дополнительных выплат. Есть установленные периоды, когда денежные средства переводят на банковский счет военных. Однако при определенных обстоятельствах выплаты могут задерживаться.

О том, как начисляется зарплата военным в 2024 году, в каких числах приходят деньги и почему задерживают выплаты украинским бойцам, рассказали Факты ICTV.

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Виды и размеры выплат для военнослужащих регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Согласно этому закону, денежное довольствие военных может составлять от 6 до 30 тысяч гривен.

Минимальные ежемесячные выплаты денежного довольствия в 2024 году для военных составляют:

  • солдаты — 20 100 гривен;
  • срочники — 6000 гривен;
  • курсанты военных вузов — 2350 гривен;
  • инструкторы — от 15 000 до 30 000 гривен.

Денежное довольствие военнослужащего зависит не только от его категории, но и от должности, воинского звания, уровня квалификации, продолжительности и интенсивности службы, а также условий ее выполнения. Дополнительные выплаты могут начисляться за особые условия службы, доступ к секретной информации, научную или ученую степень, а также за почетные или спортивные звания.

Согласно постановлению Кабинета министров № 168, предусмотрены дополнительные вознаграждения за выполнение служебных обязанностей в таких размерах и по следующим условиям:

  • 100 тысяч гривен — военнослужащим ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые наносят удары по противнику, даже без пребывания в зоне боевых действий (ранее эта сумма составляла 30 тысяч гривен), а также военным, осуществляющим разминирование в районах ведения боевых действий;
  • 50 тысяч гривен — для командования и штабов, в том числе за пределами зон боевых действий, управляющих частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее эта выплата составляла 30 тысяч гривен). Эта выплата начисляется с 29 сентября;
  • 30 тысяч гривен — военнослужащим, выполняющим задания по разминированию вне районов боевых действий;
  • 70 тысяч гривен — дополнительная доплата за месяц службы на передовой.

Когда военным поступают выплаты

Начисление денежного довольствия украинским военнослужащим осуществляется в два этапа:

  • Аванс — с 5 по 15 число текущего месяца;
  • Основная сумма — с 25 числа до начала следующего месяца.

Все зависит от воинских частей и рода войск.

Почему могут задержать выплаты

Задержка выплат военнослужащим может возникать по нескольким причинам, среди которых:

  • нехватка средств в бюджете;
  • неправильно оформленные запросы на выплаты со стороны воинских частей.

Задержки также могут возникнуть из-за того, что к зарплате сразу же добавляются дополнительные выплаты за участие в боевых действиях или пребывание в зоне боевых действий. Это требует времени на соответствующее согласование и оформление документов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине военные будут продолжать получать ежемесячные выплаты за службу с 1 сентября. Изменения не коснутся основных выплат, а будут касаться только дополнительных доплат.

Мы также писали, что украинские военнослужащие в случае увольнения со службы будут иметь право на выплаты и компенсации. Юристы рассказали, какие именно виды выплат предусмотрены бойцам.

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