Який стаж треба для пенсії військовим — що треба знати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці виходять на пенсію за відмінними від звичайних українців умовами. Вимоги до стажу у них значно відрізняються, що передбачає особливі правила та пільги, які враховують специфіку їхньої служби.

Про це йдеться на порталі Міністерства соціальної політики України.

Читайте також:

Стаж для виходу на пенсію військовому

Зазначено, що військовослужбовці можуть вийти на пенсію за вислугою років після звільнення зі служби, якщо їхня календарна вислуга становить 25 років і більше.

"При досягненні на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу з яких не менше 12 років 6 місяців становить служба в силових структурах", — йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці можуть вийти на пенсію по інвалідності, якщо вона настала під час проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення. Якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення, це можливо лише в разі, якщо захворювання, що призвело до інвалідності, виникло під час служби.

Важливо зазначити, що в такому випадку стаж особи та тривалість її служби не важливі.

Що ще треба знати

Нагадаємо, уряд змінив порядок та суми одноразових грошових виплат для деяких категорій осіб відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Йдеться про виплату допомоги учасникам в АТО у Донецькій та Луганській областях та відсічі агресії Російської Федерації проти України в окремих випадках.

Також ми писали, що розмір компенсації за загибель військовослужбовців Сил оборони України під час воєнного стану залишається незмінним і становить 15 млн грн. Однак, родичі окремих загиблих отримають виплату в розмірі 2,27 млн грн.