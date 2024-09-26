Какой стаж нужен для пенсии военным — что нужно знать

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие выходят на пенсию по отличным от обычных украинцев условиям. Требования к стажу значительно отличаются, что предусматривает особые правила и льготы, учитывающие специфику их службы.

Об этом говорится на портале Министерства социальной политики Украины.

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Стаж для выхода на пенсию военному

Отмечено, что военнослужащие могут выйти на пенсию по выслуге лет после увольнения со службы, если их календарная выслуга составляет 25 лет и старше.

"При достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии 25 лет и более страхового стажа из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах", — говорится в сообщении.

Военнослужащие могут выйти на пенсию по инвалидности, если она наступила во время прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения. Если инвалидность наступила позже трехмесячного срока после увольнения, это возможно только в случае, если заболевание, повлекшее инвалидность, возникло во время службы.

Важно отметить, что в таком случае стаж личности и продолжительность его службы не важны.

Что еще нужно знать

Напомним, правительство изменило порядок и суммы единовременных денежных выплат для некоторых категорий лиц в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Речь идет о выплате помощи участникам в АТО в Донецкой и Луганской областях и отпоре агрессии Российской Федерации против Украины в отдельных случаях.

Также мы писали, что размер компенсации за гибель военнослужащих Сил обороны Украины во время военного положения остается неизменным и составляет 15 млн грн. Однако родственники отдельных погибших получат выплату в размере 2,27 млн грн.