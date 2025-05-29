Доплати в ЗСУ - доплата за кіберзахист, розмір доплати

Військовослужбовці ЗСУ, які займаються кіберзахистом. Фото: focus.ua

Військовослужбовці Збройних сил України, які беруть участь у заходах із кіберзахисту, мають право на отримання додаткової виплати. Розмір цієї виплати прив’язаний до посадового окладу, окладу за військове звання та вислугу років.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Серед усіх видів додаткових щомісячних виплат, які можуть отримати військовослужбовці Збройних сил України, є один особливий, на який можуть розраховувати лише окремі військові.

Це винагорода для тих, хто бере участь у кіберзахисті України.

У Міноборони наголосили, хто саме може отримати цю додаткову виплату — "це спеціальна форма матеріального стимулювання для осіб, які займаються критично важливими функціями у сфері кіберзахисту національної безпеки".

Скільки отримують фахівці з кіберзахисту

У військовому відомстві пояснили, яким може бути ця винагорода.

"Розмір виплати може становити до 100% посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років залежно від рівня виконуваних завдань", — йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, якими є шість щомісячних додаткових виплат у Збройних силах України.

Додамо, ми повідомляли про те, хто в ЗСУ отримає у травні винагороду розміром 50 тисяч гривень.