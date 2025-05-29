Доплаты в ВСУ - доплата за киберзащиту, размер доплаты

Военнослужащие ВСУ, которые занимаются киберзащитой. Фото: focus.ua

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые участвуют в мероприятиях по киберзащите, имеют право на получение дополнительной выплаты. Размер этой выплаты привязан к должностному окладу, окладу за воинское звание и выслугу лет.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Среди всех видов дополнительных ежемесячных выплат, которые могут получить военнослужащие Вооруженных сил Украины, есть один особый, на который могут рассчитывать только отдельные военные.

Это вознаграждение для тех, кто участвует в киберзащите Украины.

В Минобороны отметили, кто именно может получить эту дополнительную выплату — "это специальная форма материального стимулирования для лиц, которые занимаются критически важными функциями в сфере киберзащиты национальной безопасности".

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В военном ведомстве объяснили, каким может быть это вознаграждение.

"Размер выплаты может составлять до 100% должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет в зависимости от уровня выполняемых задач", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Напомним, мы ранее сообщали о том, каковы шесть ежемесячных дополнительных выплат в Вооруженных силах Украины.

Добавим, мы сообщали о том, кто в ВСУ получит в мае вознаграждение размером 50 тысяч гривен.