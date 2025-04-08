Підприємствам ЖКГ Кабмін дозволив бронювати до 75% свого персоналу

Працівники комунального підприємства на роботі. Ілюстративне фото: city.kharkov.ua

Постійні обстріли міст та критична комунальна інфраструктура, що з роками тільки старіє, змусила Кабмін ухвалити вольове рішення, яке дозволить деяким підприємствам бронювати до 75% свого колективу. Вже відомо, на яку інфраструктуру розповсюджується це рішення.

Таку інформацію публікує портал Kadroland.

Реклама

Читайте також:

Яким підприємствам ЖКГ можна бронювати 75% колективу

Згідно з рішенням, це правило розповсюджується на працівників компаній, що обслуговують системи водопостачання, теплопостачання та енергетики. Ухвалене рішення дозволяє утримати ключові кадри в комунальному секторі та запобігти критичним ситуаціям у життєзабезпеченні міст.

Важливо зазначити, що бронювання не звільняє всіх працівників від мобілізації, тому комунальні підприємства все ще зіштовхнуться з кадровим дефіцитом. Однак ухвалені заходи дозволяють знайти баланс між військовими потребами країни та необхідністю безперебійного функціонування критично важливих служб.

Раніше ми писали, що у Всеукраїнській аграрній раді пропонують уряду запровадити новий механізм для аграріїв. Наприклад, встановити норму бронювання: одна людина на 100 га землі.

Нагадаємо, що підприємства, які хочуть забронювати від мобілізації своїх працівників, мають виплачувати їм мінімальну зарплату у 20 тис. грн. Однак не усі роботодавці повинні дотримуватися цієї умови. Також ми розповідали, що робити громадянам, яким скасували бронь.