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Кабмін ухвалив рішення, на якій роботі забронюють 75% працівників

8 квітня 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Підприємствам ЖКГ Кабмін дозволив бронювати до 75% свого персоналу
Працівники комунального підприємства на роботі. Ілюстративне фото: city.kharkov.ua
Артем Кругленко - Редактор

Постійні обстріли міст та критична комунальна інфраструктура, що з роками тільки старіє, змусила Кабмін ухвалити вольове рішення, яке дозволить деяким підприємствам бронювати до 75% свого колективу. Вже відомо, на яку інфраструктуру розповсюджується це рішення.

Таку інформацію публікує портал Kadroland.

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Згідно з рішенням, це правило розповсюджується на працівників компаній, що обслуговують системи водопостачання, теплопостачання та енергетики. Ухвалене рішення дозволяє утримати ключові кадри в комунальному секторі та запобігти критичним ситуаціям у життєзабезпеченні міст.

Важливо зазначити, що бронювання не звільняє всіх працівників від мобілізації, тому комунальні підприємства все ще зіштовхнуться з кадровим дефіцитом.  Однак ухвалені заходи дозволяють знайти баланс між військовими потребами країни та необхідністю безперебійного функціонування критично важливих служб.

Раніше ми писали, що у Всеукраїнській аграрній раді пропонують уряду запровадити новий механізм для аграріїв. Наприклад, встановити норму бронювання: одна людина на 100 га землі.

Нагадаємо, що підприємства, які хочуть забронювати від мобілізації своїх працівників, мають виплачувати їм мінімальну зарплату у 20 тис. грн. Однак не усі роботодавці повинні дотримуватися цієї умови. Також ми розповідали, що робити громадянам, яким скасували бронь

Кабінет міністрів комунальні послуги ЖКГ водопостачання теплопостачання бронювання ТЦК та СП
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