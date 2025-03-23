В деяких випадках відстрочку можуть скасувати, але ось інструкція, як діяти в такій ситуації

Співробітник ТЦК оформлює бронювання. Ілюстративне фото: ВІККА

Як відомо, працівники критично важливих підприємств та організацій мають бронювання від мобілізації. Проте бувають випадки, коли виявляється, що бронювання скасоване.

Telegram-канал "Чорна скриня" підготував інструкцію, як діяти в такій ситуації.

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Покрокова інструкція, що робити у випадку скасування бронювання. Фото: BlackBoxOSINT

Згідно з інфографікою каналу, перш за все треба з'ясувати — чи й досі підприємство має статус критичного. Це може статись через завершення замовлення від держави чи взагалі ліквідація підприємства. Якщо з установою все гаразд, то можна поцікавитись у керівника як поновити бронювання. Важливо отримати підтвердження того, що броню скасовано. Для цього можна зробити запит через портал Дія.

Корисним буде пригадати — чи є у вас окрім роботи на критично важливому підприємстві інші можливості отримати відстрочку. Наприклад: сімейні обставини, проблеми зі здоров'ям чи необхідність навчання. Якщо такі причини знайшлись, то можна вирушати до ТЦК, але спочатку треба зібрати всі необхідні документи.

Якщо надійшов виклик від ТЦК, то не варто його ігнорувати, тим більше якщо відстрочку анулювали. Хоча не зайвим буде отримати на цю тему консультацію юриста.

А ще варто постійно відстежувати свій статус заброньованого через портал Дія або за допомогою відділу кадрів.

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