В некоторых случаях отсрочку могут отменить, но вот инструкция, как действовать в такой ситуации

Сотрудник ТЦК оформляет бронирование. Иллюстративное фото: ВИККА

Как известно, работники критически важных предприятий и организаций имеют бронирование от мобилизации. Однако бывают случаи, когда оказывается, что бронирование отменено.

Telegram-канал "Чорна скриня" подготовил инструкцию, как действовать в такой ситуации.

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Что делать, если бронь отменена

Пошаговая инструкция, что делать в случае отмены бронирования. Фото: BlackBoxOSINT

Согласно инфографике канала, прежде всего надо выяснить — до сих пор ли предприятие имеет статус критического. Это может произойти из-за завершения заказа от государства или вообще ликвидации предприятия. Если с учреждением все в порядке, то можно поинтересоваться у руководителя как восстановить бронирование. Важно получить подтверждение того, что бронь отменена. Для этого можно сделать запрос через портал Дія.

Полезным будет вспомнить — есть ли у вас кроме работы на критически важном предприятии другие возможности получить отсрочку. Например: семейные обстоятельства, проблемы со здоровьем или необходимость обучения. Если такие причины нашлись, то можно отправляться в ТЦК, но сначала надо собрать все необходимые документы.

Если поступил вызов от ТЦК, то не стоит его игнорировать, тем более если отсрочку аннулировали. Хотя не лишним будет получить на эту тему консультацию юриста.

А еще стоит постоянно отслеживать свой статус забронированного через портал Дія или с помощью отдела кадров.

Ранее мы писали, что делать и куда обращаться украинцам, если им было отказано в отсрочке.

Напомним, мы рассказывали, как мужчине с отсрочкой следует реагировать на вручение повестки.