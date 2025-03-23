Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Что делать, если бронирование отменили — пошаговая инструкция arrow

Что делать, если бронирование отменили — пошаговая инструкция

23 марта 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
В некоторых случаях отсрочку могут отменить, но вот инструкция, как действовать в такой ситуации
Сотрудник ТЦК оформляет бронирование. Иллюстративное фото: ВИККА
Артем Кругленко - Редактор

Как известно, работники критически важных предприятий и организаций имеют бронирование от мобилизации. Однако бывают случаи, когда оказывается, что бронирование отменено.

Telegram-канал "Чорна скриня" подготовил инструкцию, как действовать в такой ситуации.

Читайте также:

Что делать, если бронь отменена

None - фото 1
Пошаговая инструкция, что делать в случае отмены бронирования. Фото: BlackBoxOSINT

Согласно инфографике канала, прежде всего надо выяснить — до сих пор ли предприятие имеет статус критического. Это может произойти из-за завершения заказа от государства или вообще ликвидации предприятия. Если с учреждением все в порядке, то можно поинтересоваться у руководителя как восстановить бронирование. Важно получить подтверждение того, что бронь отменена. Для этого можно сделать запрос через портал Дія.

Полезным будет вспомнить — есть ли у вас кроме работы на критически важном предприятии другие возможности получить отсрочку. Например: семейные обстоятельства, проблемы со здоровьем или необходимость обучения. Если такие причины нашлись, то можно отправляться в ТЦК, но сначала надо собрать все необходимые документы.

Если поступил вызов от ТЦК, то не стоит его игнорировать, тем более если отсрочку аннулировали. Хотя не лишним будет получить на эту тему консультацию юриста.

А еще стоит постоянно отслеживать свой статус забронированного через портал Дія или с помощью отдела кадров.

Ранее мы писали, что делать и куда обращаться украинцам, если им было отказано в отсрочке.

Напомним, мы рассказывали, как мужчине с отсрочкой следует реагировать на вручение повестки.

ВСУ бронирование война в Украине отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Реклама
Реклама
Реклама