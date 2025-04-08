Предприятиям ЖКХ Кабмин разрешил бронировать до 75% своего персонала

Работники коммунального предприятия на работе. Иллюстративное фото: city.kharkov.ua

Постоянные обстрелы городов и критическая коммунальная инфраструктура, которая с годами только стареет, заставила Кабмин принять волевое решение, которое позволит некоторым предприятиям бронировать до 75% своего коллектива. Уже известно, на какую инфраструктуру распространяется это решение.

Такую информацию публикует портал Kadroland.

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Согласно решению, это правило распространяется на работников компаний, обслуживающих системы водоснабжения, теплоснабжения и энергетики. Принятое решение позволяет удержать ключевые кадры в коммунальном секторе и предотвратить критические ситуации в жизнеобеспечении городов.

Важно отметить, что бронирование не освобождает всех работников от мобилизации, поэтому коммунальные предприятия все еще столкнутся с кадровым дефицитом. Однако принятые меры позволяют найти баланс между военными потребностями страны и необходимостью бесперебойного функционирования критически важных служб.

Ранее мы писали, что во Всеукраинском аграрном совете предлагают правительству ввести новый механизм для аграриев. Например, установить норму бронирования: один человек на 100 га земли.

Напомним, что предприятия, которые хотят забронировать от мобилизации своих работников, должны выплачивать им минимальную зарплату в 20 тыс. грн. Однако не все работодатели должны соблюдать это условие. Также мы рассказывали, что делать гражданам, которым отменили бронь.