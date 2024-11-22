Виплати сім'ям загиблих під час війни — уряд планує підвищити суму

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет Міністрів України пропонує на законодавчому рівні суттєво збільшити виплати для родин цивільних, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Це стосується осіб, які полягли у боях з військами РФ у період з 24 лютого до 25 березня 2022 року.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 22 листопада.

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На скільки планують збільшити виплати

За словами прем'єра, сума компенсації планується зрости з 1,9 мільйона гривень до 15 мільйонів.

Один із законопроєктів, які ухвалив уряд, пропонує запровадити справедливий підхід до визначення розміру виплат для родин загиблих військових.

"На початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 млн грн. Ми пропонуємо збільшити її до 15 млн грн, і вважаємо, що це правильно і справедливо", — сказав Шмигаль.

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Що ще треба знати

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав закон, який регулює порядок виплат грошового забезпечення для військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти. Згідно з новими правилами, самі бійці зможуть визначати, кому саме буде нарахована компенсація у разі таких обставин.

Ми також повідомляли, що в Україні після загибелі військового його родичі мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Відомо, що робити, якщо військовий мав борги перед кредиторами і чи можуть вони забрати гроші з цієї виплати.