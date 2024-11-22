Выплаты семьям погибших во время войны — правительство планирует повысить сумму

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кабинет Министров Украины предлагает на законодательном уровне существенно увеличить выплаты для погибших семей гражданских, защищая Украину от российской агрессии Это касается лиц, павших в боях с войсками РФ в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина 22 ноября.

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По словам премьера, сумма компенсации планируется увеличиться с 1,9 миллиона гривен до 15 миллионов.

Один из законопроектов, принятых правительством, предлагает ввести справедливый подход к определению размера выплат для семей погибших военных.

"В начале полномасштабной войны многие украинцы взяли оружие в руки и защищали государство в статусе гражданских лиц. Для семей таких погибших гражданских предусмотрена выплата в размере 1,9 млн грн. Мы предлагаем увеличить его до 15 млн грн, и считаем, что это правильно и справедливо", — сказал Шмыгаль.

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Что еще нужно знать

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал закон, регулирующий порядок выплат денежного довольствия для военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести. Согласно новым правилам, сами бойцы смогут определять, кому именно будет начислена компенсация в случае таких обстоятельств.

Мы также сообщали, что в Украине после гибели военного его родственники имеют право на получение единовременной денежной помощи. Известно, что делать, если у военного были долги перед кредиторами и могут ли они забрать деньги по этой выплате.