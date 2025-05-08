За що ТЦК можуть накласти штраф — відповідь юристів

Уточнення військово-облікових даних. Фото: "Новини.PRO"

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. У зв'язку з цим чоловіки можуть отримати штраф за порушення військового обліку.

В коментарі "Фокусу" адвокат AO Evrikalaw Мирослава Мостова і керівний партнер АО "Віннер партнерс" відповіли, за що саме ТЦК накладають штраф.

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Насамперед громадяни можуть отримати штраф за неприбуття до ТЦК без вагомої причини. Про це сказано у статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Особа вважається належним чином повідомленою про необхідність явки до ТЦК, якщо повістка згенерована в електронному вигляді, підписана кваліфікованим підписом керівника ТЦК, або направлена рекомендованим листом з описом вкладення на адресу, повідомлену військовозобов’язаним під час оновлення військово-облікових даних або іншою відомою адресою працівникам ТЦК, якщо дані не були оновлені", — сказала Мирослава Мостова.

У разі, якщо військовозобов’язаний не отримав повістку, але працівник пошти зафіксував відмову від її отримання або зазначив, що людина не проживає за вказаною адресою, вважається, що повістка надіслана належним чином. У такій ситуації неявка до ТЦК може стати підставою для накладення штрафу.

"У разі, якщо є відмітки про повернення листа у зв’язку із закінченням терміну зберігання, це не є доказом вручення та не можна на цій підставі притягувати до відповідальності", — зазначила юрист.

Ще однією причиною для штрафних санкцій з боку ТЦК є несвоєчасне інформування про зміну місця проживання, сімейного стану, рівня освіти чи інших облікових даних. Крім того, підставою для покарання може стати ухилення від приписки, проходження медичної комісії або участі у зборах.

"Накладати штраф за порушення правил військового обліку можуть як уповноважені посадові особи ТЦК, так і суди, якщо складено протокол про адміністративне правопорушення. При цьому накладення штрафу завжди повинно мати процесуальне обґрунтування", — сказав юрист Сергій Литвиненко.

Також він додав, що передусім ТЦК має довести, що військовозобов'язана особа дійсно вчинила дію або бездіяльність відповідно до КУпАП. Зокрема те, що чоловік не з'явився за повісткою, не подав відомості про зміну місця проживання, або ж проігнорував виклику на ВЛК.

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