За что ТЦК могут наложить штраф — ответ юристов

Уточнение военно-учетных данных. Фото: "Новини.PRO"

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В связи с этим мужчины могут получить штраф за нарушение воинского учета.

В комментарии "Фокусу" адвокат AO Evrikalaw Мирослава Мостовая и управляющий партнер АО "Виннер партнерс" ответили, за что именно ТЦК накладывают штраф.

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Прежде всего граждане могут получить штраф за неприбытие в ТЦК без веской причины. Об этом сказано в статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Лицо считается надлежащим образом уведомленным о необходимости явки в ТЦК, если повестка сгенерирована в электронном виде, подписана квалифицированной подписью руководителя ТЦК, или направлена заказным письмом с описью вложения по адресу, сообщенному военнообязанным при обновлении военно-учетных данных или другим известным адресом работникам ТЦК, если данные не были обновлены", — сказала Мирослава Мостовая.

В случае, если военнообязанный не получил повестку, но работник почты зафиксировал отказ от ее получения или отметил, что человек не проживает по указанному адресу, считается, что повестка отправлена надлежащим образом. В такой ситуации неявка в ТЦК может стать основанием для наложения штрафа.

"В случае, если есть отметки о возврате письма в связи с истечением срока хранения, это не является доказательством вручения и нельзя на этом основании привлекать к ответственности", — отметила юрист.

Еще одной причиной для штрафных санкций со стороны ТЦК является несвоевременное информирование об изменении места жительства, семейного положения, уровня образования или других учетных данных. Кроме того, основанием для наказания может стать уклонение от приписки, прохождения медицинской комиссии или участия в собрании.

"Накладывать штраф за нарушение правил воинского учета могут как уполномоченные должностные лица ТЦК, так и суды, если составлен протокол об административном правонарушении. При этом наложение штрафа всегда должно иметь процессуальное обоснование", — сказал юрист Сергей Литвиненко.

Также он добавил, что прежде всего ТЦК должен доказать, что военнообязанное лицо действительно совершило действие или бездействие в соответствии с КУоАП. В частности то, что человек не явился по повестке, не подал сведения об изменении места жительства, или же проигнорировал вызов на ВВК.

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