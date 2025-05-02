Як сплатити штраф від ТЦК та СП тим, хто перебуває за кордоном

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

ТЦК та СП може оштрафувати навіть тих військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном. Ігнорувати таке покарання не варто, адже це може призвести до блокування банківських рахунків і затримання в разі повернення в Україну.

Про це повідомляє Blesk.cz.

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За що можна отримати штраф від ТЦК та СП

Штраф, зокрема, накладають на військовозобов'язаних, які не повідомили ТЦК та СП про зміну місця проживання або завершення навчання, не оновили дані після свого одруження або народження дитини. Відповідальність за подібні порушення несуть навіть ті, хто виїхав з України.

Як дізнатися про штраф від ТЦК та СП

Інформація про штрафи міститься в мобільниму застосунку "Дія". Дізнатися про нього можна в розділі "Послуги": "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку".

Як сплатити штраф за кордоном

Алгоритм сплати штрафу для тих, хто перебуває за кордоном, і тих, хто залишається в Україні, однаковий. Потрібно подати в застосунку "Резерв+" заяву про визнання порушення, а після отримання постанови про штраф сплатити його в цьому ж додатку. Оскаржити штраф також можна. Для цього потрібно впродовж десятьох днів від дня проголошення постанови подати позов до суду. Розгляд справи в суді може тривати впродовж кількох місяців. Не виключається, що на цей період заблокують банківські рахунки.

Нагадаємо, штрафи за порушення військового обліку можна сплачувати онлайн. Така послуга є в мобільному застосунку "Резерв+".

Також ми повідомляли, що для сплати штрафу за порушення військового обліку відвідувати ТЦК та СП необов'язково. Оплату можна внести дистанційно.