Как уплатить штраф от ТЦК и СП тем, кто находится за границей

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

ТЦК и СП может оштрафовать даже тех военнообязанных, которые находятся за границей. Игнорировать такое наказание не стоит, ведь это может привести к блокированию банковских счетов и задержанию в случае возвращения в Украину.

Об этом сообщает Blesk.cz.

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Штраф, в частности, накладывают на военнообязанных, которые не сообщили ТЦК и СП об изменении места жительства или завершении обучения, не обновили данные после своего бракосочетания или рождения ребенка. Ответственность за подобные нарушения несут даже те, кто выехал из Украины.

Как узнать о штрафе от ТЦК и СП

Информация о штрафах содержится в мобильном приложении "Дія". Узнать о нем можно в разделе "Послуги": "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку".

Как оплатить штраф за границей

Алгоритм уплаты штрафа для тех, кто находится за границей, и тех, кто остается в Украине, одинаковый. Нужно подать в приложении "Резерв+" заявление о признании нарушения, а после получения постановления о штрафе оплатить его в этом же приложении. Обжаловать штраф также можно. Для этого нужно в течение десяти дней со дня провозглашения постановления подать иск в суд. Рассмотрение дела в суде может длиться в течение нескольких месяцев. Не исключается, что на этот период заблокируют банковские счета.

Напомним, штрафы за нарушение воинского учета можно платить онлайн. Такая услуга есть в мобильном приложении "Резерв+".

Также мы сообщали, что для уплаты штрафа за нарушение воинского учета посещать ТЦК и СП необязательно. Оплату можно внести дистанционно.