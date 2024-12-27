Коли штраф від ТЦК може перерости у кримінальну справу — відповідь юриста

Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: inforesist.org

В Україні військовозобов'язаним особам за порушення правил військового обліку загрожує покарання. Як правило, це адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, але у разі певних обставин може бути відкрито кримінальне провадження.

Про це в коментарі виданню "РБК-Україна" розповів юрист Дмитро Франчук.

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Юрист пояснив, що адміністративна відповідальність у формі штрафу передбачена за недотримання правил військового обліку або за неявку на виклик територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), якщо мобілізаційний наказ не було видано. Натомість кримінальне провадження порушується, якщо мобілізаційний наказ вручено, але особа свідомо ухиляється від його виконання.

Умисне уникнення контакту з ТЦК, наприклад, шляхом зміни місця проживання без інформування військкомату, може бути розцінено як спробу ухилення. Проте, як уточнює фахівець, кримінальна відповідальність наступає лише за наявності належним чином врученої повістки.

"Тобто адміністративна відповідальність застосовується за незначні порушення військового обліку, наприклад, першу неявку. А кримінальна відповідальність (ст. 336 ККУ) — за повторні порушення та ухилення від мобілізації: підробку документів, втечу або виїзд за кордон та ігнорування викликів на медичну комісію чи до ТЦК", — розповів Франчук.

Юрист підкреслив, що штраф не перетворюється автоматично на кримінальну справу. Однак регулярне ігнорування повісток і ухилення від виконання військового обов’язку може бути кваліфіковано за статтею 336 Кримінального кодексу України як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Експерт додав, що належне вручення повістки й подальша неявка до ТЦК та СП без поважних причин можуть стати підставою для відкриття кримінального провадження. Водночас несвоєчасна зміна облікових даних або неявка на виклик без врученої повістки зазвичай караються адміністративним штрафом.

Нагадаємо, що у разі порушення правил військово обліку, найменший штраф військовозобов'язаним особам становить від 3 400 до 5 100 гривень. У разі повторного злочину нове покарання складатиме вже від 5 100 до 8 500 гривень.

Також нещодавно ми писали, чи можна сплатити штраф за порушення військового обліку у дистанційному форматі, тобто онлайн.