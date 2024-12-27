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Юрист объяснил, когда штраф от ТЦК может стать уголовным делом

27 декабря 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Когда штраф от ТЦК может перерасти в уголовное дело – ответ юриста
Работники ТЦК общаются с мужчиной. Фото: inforesist.org
Артем Кругленко - Редактор

В Украине военнообязанным лицам за нарушение правил военного учета грозит наказание. Как правило, это административная ответственность в виде штрафа, но в случае определенных обстоятельств может быть возбуждено уголовное производство.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал юрист Дмитрий Франчук.

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Когда штраф может перерасти в уголовное дело

Юрист пояснил, что административная ответственность в форме штрафа предусмотрена за несоблюдение правил военного учета или за неявку по вызову территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), если мобилизационный приказ не был издан. Уголовное производство возбуждается, если мобилизационный приказ вручен, но лицо сознательно уклоняется от его исполнения.

Преднамеренное избегание контакта с ТЦК, например, путем изменения места жительства без информирования военкомата, может быть расценено как попытку уклонения. Однако, как уточняет специалист, уголовная ответственность наступает только при наличии должным образом врученной повестки.

"То есть административная ответственность применяется за незначительные нарушения военного учета, например, первую неявку. А уголовная ответственность (ст. 336 УКУ) — за повторные нарушения и уклонения от мобилизации: подделку документов, бегство или выезд за границу и игнорирование вызовов на медицинскую комиссию или в ТЦК", — рассказал Франчук.

Юрист подчеркнул, что штраф не превращается автоматически в уголовное дело. Однако регулярное игнорирование повесток и уклонение от исполнения воинской обязанности может быть квалифицировано по статье 336 Уголовного кодекса Украины как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Эксперт добавил, что должное вручение повестки и последующая неявка в ТЦК и СП без уважительных причин могут стать основанием для возбуждения уголовного производства. В то же время несвоевременная смена учетных данных или неявка по вызову без врученной повестки обычно наказываются административным штрафом.

Напомним, что в случае нарушения правил военно-учета, наименьший штраф военнообязанным лицам составляет от 3 400 до 5 100 гривен. В случае повторного преступления новое наказание будет составлять уже от 5 100 до 8 500 гривен.

Также недавно мы писали, можно ли уплатить штраф за нарушение военного учета в дистанционном формате, то есть онлайн.

Украина штраф военный учет Криминал война в Украине ТЦК и СП

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