Як військовим отримати грошові виплати за невикористані дні відпустки

Військовий тримає гроші в руках. Ілюстративне фото: Armyinform

Українські військовослужбовці мають право на щорічну відпустку терміном 30 календарних днів. Водночас у разі невикористання днів для відпочинку військові мають право на грошову компенсацію.

Про це розповів адвокат Владислав Кормушин в Instagram.

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Грошова компенсація за відпустку військовим

За словами адвоката, грошова компенсація виплачується за всі невикористані дні основної щорічної відпустки та додаткової відпустки, й зокрема за минулі роки.

Також це стосується додаткової відпустки військових, які мають дітей або повнолітню дитину, що є особою з інвалідністю з дитинства підгрупи "А" першої групи.

Як рахують розмір компенсації

Компенсація розраховується за такими пунктами:

посадовий оклад;

оклад за військовими званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які військовослужбовець отримав за останньою займаного штатною посадою.

Нагадаємо, для військових ЗСУ запустили експериментальний проєкт, який дозволить їм спростити отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Також ми писали, що для поранених українських військовослужбовців запровадять додаткову матеріальну допомогу у розмірі 40 тисяч гривень — це стосується мешканців Києва.