Как военным получить денежные выплаты за неиспользованные дни отпуска

Юрист объяснил, как военные могут получить компенсацию за неиспользованный отпуск
Украинские военнослужащие имеют право на ежегодный отпуск сроком на 30 календарных дней. В то же время, в случае неиспользования дней для отдыха, военные имеют право на денежную компенсацию.
Об этом рассказал адвокат Владислав Кормушин в Instagram.
Денежная компенсация за отпуск военным
По словам адвоката, денежная компенсация выплачивается за все неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска, и в частности за прошлые годы.
Также это касается дополнительного отпуска военных, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью с детства подгруппы "А" первой группы.
Как считают размер компенсации
Компенсация рассчитывается по следующим пунктам:
- должностной оклад;
- оклад за воинским званием;
- надбавка за выслугу лет;
- ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения, которые военнослужащий получил по последней занимаемой штатной должностью.
Напомним, для военных ВСУ запустили экспериментальный проект, позволяющий им упростить получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Также мы писали, что для раненых украинских военнослужащих будет введена дополнительная материальная помощь в размере 40 тысяч гривен — это касается жителей Киева.
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