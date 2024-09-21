Как военным получить денежные выплаты за неиспользованные дни отпуска

Военный держит деньги в руках. Иллюстративное фото: Armyinform

Украинские военнослужащие имеют право на ежегодный отпуск сроком на 30 календарных дней. В то же время, в случае неиспользования дней для отдыха, военные имеют право на денежную компенсацию.

Об этом рассказал адвокат Владислав Кормушин в Instagram.

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Денежная компенсация за отпуск военным

По словам адвоката, денежная компенсация выплачивается за все неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска, и в частности за прошлые годы.

Также это касается дополнительного отпуска военных, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью с детства подгруппы "А" первой группы.

Как считают размер компенсации

Компенсация рассчитывается по следующим пунктам:

должностной оклад;

оклад за воинским званием;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения, которые военнослужащий получил по последней занимаемой штатной должностью.

Напомним, для военных ВСУ запустили экспериментальный проект, позволяющий им упростить получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также мы писали, что для раненых украинских военнослужащих будет введена дополнительная материальная помощь в размере 40 тысяч гривен — это касается жителей Киева.