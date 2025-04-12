Яку юридичну допомогу можуть безкоштовно отримати полонені та звільнені з полону

Звільнені з російського полону. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Громадянини, яких звільнили з полону, мають право на доступ до правосуддя без фінансових витрат. Держава гарантує їм безкоштовне юридичне забезпечення.

Про це в четвер, 10 квітня, повідомили в Міністерстві оборони України.

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Безкоштовно можна отримати яу первинну так і вторинну правову допомогу.

Первинна допомога включає інформування про права, свободи та обов'язки, роз'яснення порядку реабілітації та захисту прав, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, а також забезпечення доступу до вторинної правничої допомоги та медіації.

Звернення про надання правової інформації розглядають упродовж 15 днів від моменту отримання, а прохання про надання інших видів безоплатної правової допомоги можуть переглядати до 30 днів.

Безоплатну вторинну правничу допомогу надають спеціалізовані центри та адвокати з офіційного Реєстру фахівців. Йдеться про захист у межах кримінального провадження, представництво інтересів у судах, держорганах, органах місцевого самоврядування, складання документів процесуального характеру.

Отримати таку допомогу безкоштовно можуть як військові, які ще перебувають у полоні, так і ті, кого вже звільнили. Якщо військовополонені встигли скористатися платними юридичними послугами, витрачені кошти можна відшкодувати.

Нагадаємо, батьки учасників бойових дій мають право на низку пільг. Зокрема, вони можуть отримати допомогу на оплату житла, комунальних послуг або придбання палива для опалення.

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