Какую юридическую помощь могут бесплатно получить пленные и освобожденные из плена

Освобожденные из российского плена. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Граждане, которых освободили из плена, имеют право на доступ к правосудию без финансовых затрат. Государство гарантирует им бесплатное юридическое обеспечение.

Об этом в четверг, 10 апреля, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Бесплатно можно получить как первичную, так и вторичную правовую помощь.

Первичная помощь включает информирование о правах, свободах и обязанностях, разъяснение порядка реабилитации и защиты прав, составление заявлений, жалоб и других документов правового характера, а также обеспечение доступа к вторичной юридической помощи и медиации.

Обращение о предоставлении правовой информации рассматривают в течение 15 дней с момента получения, а просьбы о предоставлении других видов бесплатной правовой помощи могут пересматривать до 30 дней.

Бесплатную вторичную юридическую помощь оказывают специализированные центры и адвокаты из официального Реестра специалистов. Речь идет о защите в рамках уголовного производства, представительстве интересов в судах, госорганах, органах местного самоуправления, составлении документов процессуального характера.

Получить такую помощь бесплатно могут как военные, которые еще находятся в плену, так и те, кого уже освободили. Если военнопленные успели воспользоваться платными юридическими услугами, потраченные средства можно возместить.

Напомним, родители участников боевых действий имеют право на ряд льгот. В частности, они могут получить помощь на оплату жилья, коммунальных услуг или приобретение топлива для отопления.

Также мы сообщали, что суды часто отменяют штрафы от ТЦК и СП. Нардеп объяснил, почему так происходит.