Військові за вислугою років можуть отримувати пенсію до 23 тисяч гривень

Гроші в руках у військового. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Згідно з законодавством України, військовослужбовці можуть розраховувати на пенсійні виплати за вислугу років, які можуть становити до 23 тисяч гривень. Однак отримання такої суми передбачає виконання певних умов.

Про них інформує Канал 24.

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Як отримати військову пенсію

Для того, щоб претендувати на пенсійні виплати в розмірі до 23 тисяч гривень, українські військовослужбовці повинні відповідати одній з двох встановлених умов:

1. Вислуга не менше 25 років.

2. Досягнення 45-річного віку за наявності щонайменше 25 років страхового стажу, з яких мінімум 12 років і 6 місяців припадають саме на військову службу.

Сума пенсії за вислугу років залежить від грошового забезпечення, яке військовий отримував на останній займаній посаді. Розрахунок пенсійних виплат здійснюється у відсотках від цієї суми: чим більший стаж – тим вища пенсія.

20 років вислуги: 50% від грошового забезпечення;

кожен додатковий рік служби до 25 років: +3% до базової суми (50%);

стаж понад 25 років, з яких щонайменше 12 років і 6 місяців припадають на військову службу: 50% за 25 років + 1% за кожен наступний рік.

Максимальний розмір пенсії за вислугу в Україні обмежений законом і не може перевищувати 70% від суми грошового забезпечення, яке отримував військовослужбовець.

Раніше повідомлялось, що деякі українці мають право на пенсію за вислугу років і можуть вийти на відпочинок раніше, ніж у 60. Це стосується людей, чия робота пов’язана з важкими умовами праці.

Також ми розповідали, що громадяни з інвалідністю в Україні мають право на грошову допомогу, пільговий проїзд, участь у програмах реабілітації, догляду та соціального захисту.