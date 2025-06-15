Военные по выслуге лет могут получать пенсию до 23 тысяч гривен

Деньги в руках у военного. Иллюстративное фото: Новости.LIVE / Игорь Кузнецов

Согласно законодательству Украины, военнослужащие могут рассчитывать на пенсионные выплаты за выслугу лет, которые могут составлять до 23 тысяч гривен. Однако получение такой суммы предусматривает выполнение определенных условий.

О них информирует Канал 24.

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Для того чтобы претендовать на пенсионные выплаты в размере до 23 тысяч гривен, украинские военнослужащие должны соответствовать одному из двух установленных условий:

1. Выслуга не менее 25 лет.

2. Достижение 45-летнего возраста при наличии не менее 25 лет страхового стажа, из которых минимум 12 лет и 6 месяцев приходятся именно на военную службу.

Сумма пенсии за выслугу лет зависит от денежного обеспечения, которое военный получал на последней занимаемой должности. Расчет пенсионных выплат осуществляется в процентах от этой суммы: чем больше стаж — тем выше пенсия.

20 лет выслуги: 50% от денежного обеспечения;

каждый дополнительный год службы до 25 лет: +3% к базовой сумме (50%);

стаж свыше 25 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев приходятся на военную службу: 50% за 25 лет + 1% за каждый последующий год.

Максимальный размер пенсии за выслугу в Украине ограничен законом и не может превышать 70% от суммы денежного обеспечения, которое получал военнослужащий.

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы имеют право на пенсию за выслугу лет и могут выйти на отдых раньше, чем в 60. Это касается людей, чья работа связана с тяжелыми условиями труда.

Также мы рассказывали, что граждане с инвалидностью в Украине имеют право на денежную помощь, льготный проезд, участие в программах реабилитации, ухода и социальной защиты.