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Які нові критерії бронювання працівників запровадило Мінцифри

24 грудня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Мінцифри затвердило нові критерії для бронювання працівників від мобілізації
Чоловік у ТЦК. Фото: Миколаївський ТЦК та СП
Артем Кругленко - Редактор

Міністерство цифрової трансформації затвердило критерії, які визначають підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для національної економіки в сфері цифровізації. Зокрема, мова йде про умови, які у разі відповідності дозволяють бронювати працівників.

Про це повідомляє LIGA ZAKON.

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Скільки критеріїв та які

Як пише видання, всього є 14 критеріїв. Підприємство буде вважатися важливим для галузі національної економіки, якщо відповідатиме щонайменше одному з наступних пунктів. А саме, якщо воно:

  • забезпечує постачання ядра електронної комунікаційної мережі мобільним операторам, дата-центрам або провайдерам доступу до мережі Інтернет, які визнані критично важливими для функціонування економіки та життєдіяльності населення в умовах особливого періоду;
  • надає електронні комунікаційні послуги або забезпечує функціонування мереж, що надають доступ до обміну Інтернет-трафіком;
  • адмініструє публічні домени верхнього рівня (.ua, .укр);
  • здійснює діяльність як постачальник електронних комунікаційних послуг;
  • працює як постачальник електронних комунікаційних мереж;
  • є оператором критичної інфраструктури у сфері "електронні комунікації" сектору "цифрові технології", що підтверджується даними відповідного реєстру;
  • проводить моніторинг радіочастотного спектра, розрахунки електромагнітної сумісності та розподіл радіочастот;
  • виконує функції адміністратора централізованої бази даних щодо перенесення телефонних номерів;
  • надає кваліфіковані електронні довірчі послуги, зокрема, створює не менше 1 000 сертифікатів електронних підписів за рік;
  • працює в сфері IT-індустрії згідно із Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки", має середню зарплату працівників не менше 1 200 євро та щонайменше 9 співробітників у штаті;
  • забезпечує функціонування національних електронних реєстрів, баз даних та інформаційних систем центральних органів влади;
  • сприяє розвитку IT-індустрії, надаючи фінансову підтримку на інноваційні проєкти, наукову діяльність або креативні індустрії на суму не менше 30 млн грн за рік;
  • здійснює інформаційну протидію агресору через автоматизовані системи та Інтернет;
  • займається створенням інноваційних рішень і технологій для оборонної сфери.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, які є вакансії з бронюванням та скільки платять за відповідну роботу.

Також ми повідомляли, що обов'язково мають знати роботодавці щодо бронювання від служби.

мобілізація війна в Україні єБронювання Бронь від мобілізації економічне бронювання

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