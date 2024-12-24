Мінцифри затвердило нові критерії для бронювання працівників від мобілізації

Чоловік у ТЦК. Фото: Миколаївський ТЦК та СП

Міністерство цифрової трансформації затвердило критерії, які визначають підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для національної економіки в сфері цифровізації. Зокрема, мова йде про умови, які у разі відповідності дозволяють бронювати працівників.

Про це повідомляє LIGA ZAKON.

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Скільки критеріїв та які

Як пише видання, всього є 14 критеріїв. Підприємство буде вважатися важливим для галузі національної економіки, якщо відповідатиме щонайменше одному з наступних пунктів. А саме, якщо воно:

забезпечує постачання ядра електронної комунікаційної мережі мобільним операторам, дата-центрам або провайдерам доступу до мережі Інтернет, які визнані критично важливими для функціонування економіки та життєдіяльності населення в умовах особливого періоду;

надає електронні комунікаційні послуги або забезпечує функціонування мереж, що надають доступ до обміну Інтернет-трафіком;

адмініструє публічні домени верхнього рівня (.ua, .укр);

здійснює діяльність як постачальник електронних комунікаційних послуг;

працює як постачальник електронних комунікаційних мереж;

є оператором критичної інфраструктури у сфері "електронні комунікації" сектору "цифрові технології", що підтверджується даними відповідного реєстру;

проводить моніторинг радіочастотного спектра, розрахунки електромагнітної сумісності та розподіл радіочастот;

виконує функції адміністратора централізованої бази даних щодо перенесення телефонних номерів;

надає кваліфіковані електронні довірчі послуги, зокрема, створює не менше 1 000 сертифікатів електронних підписів за рік;

працює в сфері IT-індустрії згідно із Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки", має середню зарплату працівників не менше 1 200 євро та щонайменше 9 співробітників у штаті;

забезпечує функціонування національних електронних реєстрів, баз даних та інформаційних систем центральних органів влади;

сприяє розвитку IT-індустрії, надаючи фінансову підтримку на інноваційні проєкти, наукову діяльність або креативні індустрії на суму не менше 30 млн грн за рік;

здійснює інформаційну протидію агресору через автоматизовані системи та Інтернет;

займається створенням інноваційних рішень і технологій для оборонної сфери.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, які є вакансії з бронюванням та скільки платять за відповідну роботу.

Також ми повідомляли, що обов'язково мають знати роботодавці щодо бронювання від служби.