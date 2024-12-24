Минцифры утвердило новые критерии для бронирования работников от мобилизации

Какие новые критерии бронирования работников ввело Минцифры
Министерство цифровой трансформации утвердило критерии, которые определяют предприятия, учреждения и организации, имеющие важное значение для национальной экономики в сфере цифровизации. В частности, речь идет об условиях, позволяющих в случае соответствия бронировать работников.
Об этом сообщает LIGA ZAKON.
Сколько критериев и какие
Как пишет издание, всего 14 критериев. Предприятие будет считаться важным для отрасли национальной экономики, если будет соответствовать как минимум одному из следующих пунктов. А имено, если оно:
- обеспечивает поставки ядра электронной коммуникационной сети мобильным операторам, дата-центрам или провайдерам доступа в Интернет, которые признаны критически важными для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в условиях особого периода;
- предоставляет электронные коммуникационные услуги или обеспечивает функционирование сетей, предоставляющих доступ к обмену Интернет-трафиком;
- администрирует публичные домены верхнего уровня (.ua, .укр);
- осуществляет деятельность как поставщик электронных коммуникационных услуг;
- работает как поставщик электронных коммуникационных сетей;
- является оператором критической инфраструктуры в сфере "электронные коммуникации" сектора "цифровые технологии", что подтверждается данными соответствующего реестра;
- производит мониторинг радиочастотного спектра, расчеты электромагнитной совместимости и распределение радиочастот;
- выполняет функции администратора централизованной базы данных по переносу телефонных номеров;
- предоставляет квалифицированные электронные доверительные услуги, в частности, создает не менее 1000 сертификатов электронных подписей в год;
- работает в сфере IT-индустрии согласно Закону Украины "О стимулировании развития цифровой экономики", имеет среднюю зарплату работников не менее 1200 евро и по меньшей мере 9 сотрудников в штате;
- обеспечивает функционирование государственных электронных реестров, баз данных и информационных систем центральных органов власти;
- способствует развитию IT-индустрии, оказывая финансовую поддержку на инновационные проекты, научную деятельность или креативные индустрии на сумму не менее 30 млн грн в год;
- осуществляет информационное противодействие агрессору через автоматизированные системы и Интернет;
- занимается созданием инновационных решений и технологий для оборонной сферы.
Напомним, что недавно мы сообщали, какие есть вакансии с бронированием и сколько платят за соответствующую работу.
Также мы сообщали, что обязательно должны знать работодатели о бронировании от службы.
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