Минцифры утвердило новые критерии для бронирования работников от мобилизации

Человек в ТЦК. Фото: Николаевский ТЦК и СП

Министерство цифровой трансформации утвердило критерии, которые определяют предприятия, учреждения и организации, имеющие важное значение для национальной экономики в сфере цифровизации. В частности, речь идет об условиях, позволяющих в случае соответствия бронировать работников.

Об этом сообщает LIGA ZAKON.

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Сколько критериев и какие

Как пишет издание, всего 14 критериев. Предприятие будет считаться важным для отрасли национальной экономики, если будет соответствовать как минимум одному из следующих пунктов. А имено, если оно:

обеспечивает поставки ядра электронной коммуникационной сети мобильным операторам, дата-центрам или провайдерам доступа в Интернет, которые признаны критически важными для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в условиях особого периода;

предоставляет электронные коммуникационные услуги или обеспечивает функционирование сетей, предоставляющих доступ к обмену Интернет-трафиком;

администрирует публичные домены верхнего уровня (.ua, .укр);

осуществляет деятельность как поставщик электронных коммуникационных услуг;

работает как поставщик электронных коммуникационных сетей;

является оператором критической инфраструктуры в сфере "электронные коммуникации" сектора "цифровые технологии", что подтверждается данными соответствующего реестра;

производит мониторинг радиочастотного спектра, расчеты электромагнитной совместимости и распределение радиочастот;

выполняет функции администратора централизованной базы данных по переносу телефонных номеров;

предоставляет квалифицированные электронные доверительные услуги, в частности, создает не менее 1000 сертификатов электронных подписей в год;

работает в сфере IT-индустрии согласно Закону Украины "О стимулировании развития цифровой экономики", имеет среднюю зарплату работников не менее 1200 евро и по меньшей мере 9 сотрудников в штате;

обеспечивает функционирование государственных электронных реестров, баз данных и информационных систем центральных органов власти;

способствует развитию IT-индустрии, оказывая финансовую поддержку на инновационные проекты, научную деятельность или креативные индустрии на сумму не менее 30 млн грн в год;

осуществляет информационное противодействие агрессору через автоматизированные системы и Интернет;

занимается созданием инновационных решений и технологий для оборонной сферы.

Напомним, что недавно мы сообщали, какие есть вакансии с бронированием и сколько платят за соответствующую работу.

Также мы сообщали, что обязательно должны знать работодатели о бронировании от службы.