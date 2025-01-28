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Яка доплата нараховується за розмінування території

28 січня 2025 07:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Розмінування території — яка винагорода виплачується військовому
Процес розмінування території. Фото: ДСНС України
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на одноразові додаткові виплати. Такі виплати нараховуються, зокрема, за розмінування території, тобто за розшук, підіймання та знешкодження мін.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Додаткові виплати військовим

Крім регулярних, щомісячних видів грошового забезпечення, військовослужбовці ЗСУ можуть отримувати й одноразові додаткові види виплат.

Це можуть бути як різноманітні винагороди, так і допомога на вирішення тих чи інших питань.

Гроші за розмінування

До списку одноразових винагород входять ті, які нараховуються за виконану роботу, пов’язану з військовою справою чи війною.

Така доплата нараховується, зокрема, за два види саперних робіт:

  • розшук, підіймання, розмінування та знешкодження вибухових предметів;
  • тралення і знешкодження мін.

Нагадаємо, ми раніше писали про щомісячні додаткові виплати українським військовим.

Також ми повідомляли про те, чому іноді військовослужбовцям ЗСУ затримують виплати.

виплати ЗСУ військові розмінування військовослужбовці

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