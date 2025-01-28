Разминирование территории — какое вознаграждение выплачивается военному

Какая доплата начисляется за разминирование территории
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на единовременные дополнительные выплаты. Такие выплаты начисляются, в частности, за разминирование территории, то есть за розыск, подъем и обезвреживание мин.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Дополнительные выплаты военным
Кроме регулярных, ежемесячных видов денежного обеспечения, военнослужащие ВСУ могут получать и единовременные дополнительные виды выплат.
Это могут быть как разнообразные вознаграждения, так и помощь в решении тех или иных вопросов.
Деньги за разминирование
В список единовременных вознаграждений входят те, которые начисляются за выполненную работу, связанную с военным делом или войной.
Такая доплата начисляется, в частности, за два вида саперных работ:
- разыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов;
- ранение и обезвреживание мин.
Напомним, мы ранее писали о ежемесячных дополнительных выплатах украинским военным.
Также мы сообщали о том, почему иногда военнослужащим ВСУ задерживают выплаты.
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