Разминирование территории — какое вознаграждение выплачивается военному

Процесс разминирования территории. Фото: ГСЧС Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на единовременные дополнительные выплаты. Такие выплаты начисляются, в частности, за разминирование территории, то есть за розыск, подъем и обезвреживание мин.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Дополнительные выплаты военным

Кроме регулярных, ежемесячных видов денежного обеспечения, военнослужащие ВСУ могут получать и единовременные дополнительные виды выплат.

Это могут быть как разнообразные вознаграждения, так и помощь в решении тех или иных вопросов.

Деньги за разминирование

В список единовременных вознаграждений входят те, которые начисляются за выполненную работу, связанную с военным делом или войной.

Такая доплата начисляется, в частности, за два вида саперных работ:

разыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов;

ранение и обезвреживание мин.

Напомним, мы ранее писали о ежемесячных дополнительных выплатах украинским военным.

Также мы сообщали о том, почему иногда военнослужащим ВСУ задерживают выплаты.