Якщо є потреба забронювати працівника, який у розшуку в ТЦК, то юристи рекомендують зробити наступне

Оформлення документів в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Деякі компанії, які бажають забронювати свого працівника, можуть натрапляти на труднощі через те, що цього військовозобов'язаного розшукує ТЦК. Проте цю проблему можна вирішити цілком законно.

Про нюанси інформують юристи, повідомляє портал Politeka.

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Юристи пояснюють, що працівники, які перебувають у розшуку, не підлягають бронюванню. Для того, щоб отримати можливість бронювання, необхідно зняти розшук. Зняття розшуку здійснюється після притягнення особи до адміністративної відповідальності. Причинами розшуку можуть бути:

неявка за повісткою;

ухилення від проходження військово-лікарської комісії;

ухилення від призову.

Після фіксації порушення ТЦК звертається до поліції для розшуку та складання протоколу. Процедура зняття розшуку включає: складання протоколу, винесення постанови про штраф, сплату штрафу військовозобов’язаним та зняття розшуку з облікових документів.

Для зарахування військовозобов’язаного до спеціального обліку необхідно виконати ряд умов: бути зареєстрованим на військовому обліку, офіційно працювати, оновити свої військові дані та не перебувати в розшуку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за наявності яких підстав ТЦК може анулювати відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може ТЦК анулювати бронювання від мобілізації.